Dolar
26.97
Euro
29.56
Altın
1,945.35
ETH/USDT
1,851.10
BTC/USDT
29,391.00
BIST 100
7,313.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Teknoloji

Meme kanseri teşhisinde radyologlara destek olacak yapay zeka geliştirildi

İsveçli bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisinde radyologlar ile aynı oranda başarı gösterdi.

Aleyna Çil  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Meme kanseri teşhisinde radyologlara destek olacak yapay zeka geliştirildi

Ankara

BBC'nin haberine göre, İsveç'teki Lund Üniversitesinde yürütülen bir araştırmada, mamogramları meme kanseri teşhisi koymak için tarayan bir yapay zeka geliştirildi.

Yapay zekanın hata oranını test etmek için 40 ila 80 yaş aralığındaki 80 bin kadının mamogramları yapay zeka ve radyologlar tarafından inceledi.

Geliştirilen yapay zekanın, radyologların meme kanseri teşhisinde yüzde 1,5 hata oranıyla eşdeğer sapma gösterdiğini kaydeden bilim insanları, daha önce aynı amaçla tasarlanan yapay zeka çalışmalarından daha başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Araştırma yazarlarından Dr. Kristina Lang, "Meme kanseri teşhisi için geliştirdiğimiz yapay zekanın yanı sıra bir radyoloğun da onayı gerekiyor. Ancak teşhislerde genellikle iki radyoloğun onayı gerektiği düşünülünce yapay zeka desteği sağlık sektöründeki iş yükünün hafiflemesine yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Lang, geliştirdikleri yapay zekanın yardımıyla meme kanserinde teşhis süresinin azalmasını umduklarını belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), meme kanseri takip programlarına söz konusu yapay zekayı entegre etmeyi planladıklarını açıkladı.

Araştırmanın sonuçları, "The Lancet Oncology" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
RTÜK spor programlarıyla ilgili özel çalışma yapacak
Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
e-Devlet kullanıcı sayısı 63,3 milyona yükseldi
Sakarya'daki darbe girişimi davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından 147 sanık tekrar yargılanacak

Benzer haberler

Meme kanseri teşhisinde radyologlara destek olacak yapay zeka geliştirildi

Meme kanseri teşhisinde radyologlara destek olacak yapay zeka geliştirildi

Suçlular dolandırıcılık yöntemlerine "yapay zekayı" da alet etti

Netflix, yılda 900 bin dolara kadar maaş alacak yapay zeka uzmanı için iş ilanı yayımladı

Teknoloji şirketleri ABD'nin yapay zeka güvenliğine ilişkin güvenlik tedbirlerini kabul etti

Teknoloji şirketleri ABD'nin yapay zeka güvenliğine ilişkin güvenlik tedbirlerini kabul etti
Google, haber yazabilecek yapay zeka teknolojisini test ediyor

Google, haber yazabilecek yapay zeka teknolojisini test ediyor
Belçika'da şirketlerin üçte biri işe alımlarda yapay zeka kullanıyor

Belçika'da şirketlerin üçte biri işe alımlarda yapay zeka kullanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet