Lise öğrencilerinin robot takımı ABD'de dünya şampiyonası bileti aldı

Lisede öğrenciler tarafından kurulan "Novatron Robotics" takımı, kısa sürede gösterdiği gelişimiyle dikkati çekerken, öğrencilerin teknolojiye, mühendisliğe ve takım çalışmasına olan ilgisi başarıların temelini oluşturdu.

Takım, mart ayında düzenlenen FRC 2026 Haliç Regional yarışlarında çeyrek finale yükselerek organizasyonu 4'üncü sırada tamamlarken, nisan ayında ABD'de gerçekleştirilen FIRST Robotics Competition (FRC) New York Tech Valley Regional yarışlarında ise finalde ikinci oldu.

Yaklaşık 6 aylık süreçte önemli ulusal ve uluslararası organizasyonlarda boy gösteren takım, New York'taki yarışmada "Uncover the Future" ve "Rising All Star" ödüllerini kazandı.

Takım ayrıca Houston'da düzenlenecek FIRST Championship Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederek, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme başarısı gösterdi.

Robotik alanında yürütülen çalışmalar sayesinde öğrenciler hem teknik becerilerini geliştirme hem de uluslararası platformlarda deneyim kazanma fırsatı buldu.

Okul yönetimi ve danışman öğretmenlerin desteğiyle çalışmalarını sürdüren takım, disiplinli hazırlık süreci ve yenilikçi projeleriyle önemli organizasyonlarda adından söz ettirdi. Takımın elde ettiği başarılar, okulda bilim, teknoloji ve üretim odaklı çalışmalara yönelik ilgiyi de artırdı.

"Teknolojiyi bilinçli kullanacak olan gençler yetiştiriyoruz"

Beylikdüzü Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Müdürü Veda Atar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarısına odaklı akademik bir proje Anadolu Lisesi olduklarını, ancak öğrencilerin akademik başarının yanında topluma duyarlı, hayatın içinde üreten gençler olarak yetişmeye gayret ettiklerini söyledi.

Okul bünyesinde kurdukları Novatron Robotics takımının kısa sürede önemli gelişim gösterdiğini belirten Atar, sosyal sorumluluk ve PR çalışmalarıyla, sosyal medya ayağıyla ve mekanik, teknik anlamda yazılım boyutunda çalışmalar yapan bir teknoloji takımı olduklarını vurguladı.

Atar, robot takımının çocuklar için bambaşka bir vizyon açtığını ifade ederek, yurt dışı ve yurt içindeki yarışmalar için hazırlık süreçlerinde iş insanlarıyla yaptıkları işbirliği ve velilerin desteklerinin takımın güçlenmesini sağladığını kaydetti.

Çocukların sürekli kendilerini geliştirdiklerini aktaran Atar, "Ben bu tip çalışmaların çocukların okula aidiyet duygularını geliştirdiğine inanıyorum. Aynı zamanda çevresine duyarlı, yaşananların farkında olan ve merhametli çocuklar yetiştirmeyi sağlıyor. Aslında buradaki temel fark bizim öğrencilerimiz teknolojiyi bilinçsizce tüketen çocuklar değil. Teknolojiyi üreten çocuklar ve teknolojinin olumlu yanlarını çevresine de kazandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla da teknolojiyi bilinçli kullanacak olan gençler yetiştiriyoruz." diye konuştu.

"Sunucular bizi "Türklerin gücü" olarak sundular"

Fizik öğretmeni ve robot takımının mentörü Nalan Yücel, öğrencilerin 6-8 hafta gibi kısa bir sürede yarışma şartlarına uygun robot geliştirdiğini anlattı.

Her yıl yarışma konseptinin değiştiğini belirten Yücel, öğrencilerin her sezon sıfırdan yeni bir robot tasarladığını söyledi.

Yücel, yarışmalarda her yıl farklı konsept ve görevlerin belirlendiğini, geçen yıl asansör sistemi üzerine çalışan robotlar geliştirdiklerini, bu yıl da top atma sistemi üzerine kurulu yeni bir görev üzerinde çalıştıklarını belirterek, gelecek sezonun konseptini ise tüm dünyadaki takımlarla aynı anda öğrendiklerini ve tüm ekiplerin eşit şartlarda yarıştığını kaydetti.

Türkiye'deki takımların, ABD'deki rakiplerine göre daha düşük bütçelerle mücadele ettiğini vurgulayan Yücel, "Biz Amerika'dan da malzeme getiriyoruz. Onlar bir lira verirken, biz 45-46 lira vererek alıyoruz aynı malzemeyi. Bundan dolayı 45 adım geride olduğumuz halde Amerika'ya gidip, Amerikan takımlarıyla final oynadık. Sunucular bizi 'Türklerin gücü' olarak sundular. Öğrencilerle en büyük gururumuz da bu oldu zaten." ifadelerini kullandı.

"Hızlı koordine olarak mekanizmalarımızı tamir ettik ve maça çıkabilecek hale geldik"

Robot takımının analiz kaptanı 10. sınıf öğrencisi Zeynep Zozan Kaplan, yarışlarda rakiplerini tek tek analiz ederek ona göre strateji geliştirdiklerini anlatarak, robotu her seyahat öncesi Türkiye'de parçalara ayırdıklarını ve gittikleri ülkede tekrar birleştirdiklerini anlattı.

Yarışma sürecinde birçok zorlukla karşılaştıklarını dile getiren Kaplan, "En önemli iki ana mekanizmamız maç sırasında bizim sorumluluğumuz dışında kırıldı. Robot çalışamayacak hale geldi. Bu bizim için aslında çok büyük bir krizdi çünkü maçlara çıkamayacak durumdaydık. Ama biz bu krizi bir fırsata çevirdik, hızlı koordine olarak mekanizmalarımızı tamir ettik ve maça çıkabilecek hale geldik. Bu sayede de 'Rising All Star' ödülüne layık görüldük. Bu ödül yalnızca genç bir takım olmanın getirdiği zorluklara rağmen performansını düşürmeyen takımlara veriliyor." şeklinde konuştu.

"Küçük bir şirket gibi işliyoruz"

Robot takımının kaptanı 11. sınıf öğrencisi Beyza Akbulut ise 2024 yılında yaklaşık 10 öğrenciyle atölyeyi sıfırdan kurduklarını, bugün ise 80'i aşkın öğrenciyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Takım arkadaşlarıyla fuarlarda sponsorluk görüşmeleri yaptıklarını belirten Akbulut, yarışma formatı açıklandıktan sonra robotun tasarım ve üretim sürecini tamamen kendilerinin yürüttüğünü ifade etti.

Akbulut, ABD'de düzenlenen yarışmada üçlü ittifak sistemiyle finale yükselerek ikinci olduklarını belirtti.

"Bu takım meslek seçimimde oldukça katkı sağladı"

9. sınıf öğrencisi Burak Hamaloğlu da liseyi tercih etmesinde Novatron Robotics takımının etkili olduğunu söyledi.

Takımın okula uyum sürecinde ve sosyalleşmesinde katkı sağladığını belirten Hamaloğlu, yazılım ekibinde görev aldığını ve aynı zamanda robot sürücülüğü yaptığını anlattı.

Hamaloğlu, her yıl yarışma konseptine göre farklı bir robot geliştirdiklerini ifade ederek, "Ocak ayından mart ayının sonuna kadar yoğun bir çalışma yürüttük. Tüm ekip arkadaşlarımızın büyük emeği vardı ve sonunda bunun karşılığını aldık. Bu takım benim ileriye dönük olarak meslek seçimimde oldukça katkı sağladı. Ben bu takıma gelmeden önce hangi mesleği seçeceğim konusunda oldukça kararsızdım ancak geldikten sonra yazılım mühendisliğini hedefliyorum artık."

"Kendimizi çok yönlü olarak geliştiriyoruz"

11. sınıf öğrencisi ve takımın PR kaptanı Aleyna Demir ise arkadaşlarıyla robot yapım aşamasında ve yarışlara hazırlık sürecinde özverili bir şekilde çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Burada robot inşa ediyoruz, robotla bir sürü ödül kazanıyoruz ve gerçekten sıralamalarımızı iyi ilerletiyoruz. Ama aynı zamanda biz istiyoruz ki çevreye de dokunalım ve büyük bir etki bırakalım. Bu şekilde projelerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Demir, robot takımının arkadaşları ve kendisinin kariyer planlamalarında etkisi olduğunu belirterek, "Biz aynı zamanda bu takımla istiyoruz ki sabah gelip akşam giden bir öğrenci olmayalım. Biz Anadolu lisesiyiz ve prestijli bir liseyiz. Dolayısıyla biz sadece bir yerleri kazanalım ya da ders çalışalım istemiyoruz. Aynı zamanda böyle sosyal projelerle, robotik çalışmalarla, sistem çalışmalarıyla kendimizi çok yönlü olarak geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.