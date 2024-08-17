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Teknoloji

Lisans ve ön lisans öğrencileri "kodlama maratonu"nda yarışacak

Yetenekli yazılımcıların, kendilerini geliştirmeleri ve bu konudaki bilgilerini artırmaları amacıyla Huawei Türkiye ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle düzenlenen Huawei AR-GE Kodlama Maratonu için hazırlıklar başladı.

Arife Yıldız Ünal  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Lisans ve ön lisans öğrencileri "kodlama maratonu"nda yarışacak

Ankara

AA muhabirinin Huawei Türkiye'den edindiği bilgiye göre, BTK ile Huawei Türkiye işbirliğiyle Türkiye'deki yetenekli yazılım geliştiricilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimini amaçlayan ortak projenin 4'üncüsünü hayata geçiriliyor.

Ödüllü kodlama yarışması Huawei AR-GE Kodlama Maratonu, bulut bilişim kategorisinde gerçekleştirilecek. Ankara'da yapılacak maratona, lisans ve ön lisans öğrencileri katılabilecek.

Üç etapta tamamlanacak maratonun ilk aşaması için BTK Akademi internet sitesi "https://www.btkakademi.gov.tr/portal/public/huaweikodlamamaratonu2024?s=09" üzerinden ön başvurular 19 Eylül'e kadar alınacak.

Huawei bulut eğitimlerini tamamlayarak, sertifika sınavını kazanan öğrenciler maratona katılabilecek. Küresel çapta geçerliliğe sahip söz konusu sertifika, öğrencilerin kariyerleri için önemli bir kazanım olacak.

Sertifikalarını alan öğrenciler, en üst puandan başlayarak sıralanacak ve belirlenecek 30 kişi 7-10 Ekim'de Ankara BTK binasında düzenlenecek kodlama maratonunun finaline katılacak. Finalde, üçer kişiden 10 takım yarışacak. İlk 3 takım derecelerine göre, 10 Ekim'de düzenlenecek ödül töreninde Huawei tarafından laptopla ödüllendirilecek.

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