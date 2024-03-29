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Teknoloji

Kütleçekim gücünü ilettiği varsayılan sanal parçacığın etkisi ilk kez gözlemlendi

Bilim insanları, kütleçekim gücünü ilettiği varsayılan, bugüne dek varlığı kanıtlanmamış "graviton" parçacığının üretebileceğine benzer bir etkiyi kuantum halinde tespit etti.

Emre Aytekin  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Kütleçekim gücünü ilettiği varsayılan sanal parçacığın etkisi ilk kez gözlemlendi

Pekin

Çin'in Nancing Üniversitesi, ABD'nin Columbia Üniversitesi ve Almanya'nın Münster Üniversitesinden araştırmacılar, sonuçlarını "Nature" dergisinde yayımladıkları çalışmada, fenomeni gözlemlemeye yönelik gerçekleştirdikleri kuantum fiziği deneyinin sonuçlarını paylaştı.

Araştırmacılar, deney için, bir yarı iletken galyum arsenit plağını derin dondurucuda güçlü manyetik alana maruz bıraktı. Böylece elektronların kuantum halinde olağan dışı etkileşimlere girdiği "kuantum Hall akışkanı" oluşturdu.

Buradaki kaotik moleküler etkileşimleri incelemek üzere bir lazer ışınını akışkana yansıtarak kırılımlarını analiz eden araştırmacılar, daha önce deneysel olarak kanıtlanmamış olan gravitonların etkisine benzer bir kuantum dönüşünün (spin) varlığını tespit etti.

- Genel görelilik ile kuantum mekaniğini birleştirebilir

Araştırmaya öncülük eden, Nancing Üniversitesinden Lingcie Du, "Yaptığımız deney, kuantum teorisinde 1930'lardan bu yana öncü çalışmalarda ortaya atılan graviton kavramını ilk kez deney olarak somutlaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Gravitonların kütleçekim dalgalarını oluşturan güç olduğunu belirten Du, kütleçekim dalgalarının varlığının deneysel olarak kanıtlandığını ancak gravitonların şimdiye dek doğrudan gözlenmediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gravitonlar, genel görelilik ile kuantum mekaniğinin ortak ürünü. Eğer bu gizemli parçacığın varlığı kanıtlanabilirse bu iki büyük teorinin birleşmesini sağlayabiliriz ki bu da çağdaş fizik açısından büyük önem taşıyor."

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