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Bilim Teknoloji, Koronavirüs

Kovid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen yeni tip koronavirüsün, bundan 5 kat daha uzun süre canlı kaldığını açıkladı.

Betül Yürük   | 24.03.2020
Kovid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı

New York

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzeylerde, daha önce açıklanandan çok daha uzun süre yaşayabildiğine dikkati çekerek Japonya ve California'daki yolcu gemilerinde, tahliyeden 17 gün sonra bile kabinlerde virüsün izine rastlandığını bildirdi.

CDC'nin yeni raporunda, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen virüsün, bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi.

Raporda, Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında karantina süresi dolduktan sonra yolcuların tahliye edildiği gemide, 17 gün sonra kabinlerde koronavirüs izlerine rastlandığı kaydedildi.

Uzmanlar, Japonya'daki Diamond Princess ve California'daki Grand Princess yolcu gemilerinde, tahliyelerden 17 gün sonra dahi, virüsü kapan ve hastalık belirtisi gösteren ile belirti göstermeyen yolcuların odalarında koronavirüs izleri buldu.

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