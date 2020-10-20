Euro
9.33
Dolar
7.89
BIST 100
1,212.63
Altın
1,905.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkına hitap ediyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunda konuşuyor AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor
logo
Bilim Teknoloji, Koronavirüs

Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayabilen antikorların en yüksek seviyelerine, hastanede tedavi görmüş yaşlı erkeklerde rastlandığı bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 20.10.2020
Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

NewsMedicalLifeSciences" sitesinin haberine göre, ABD'de Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulunda görevli uzmanların liderliğinde yapılan araştırmanın sonuçları, "Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayımlandı. 

Araştırma çerçevesinde Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş 126 kişinin antikor seviyeleri incelendi.

Araştırmada, hastanede tedavi görmüş yaşlı erkeklerin, Kovid-19 hastalarının tedavisinde plazma bağışı için en güçlü adaylar olduğu tespit edildi.

Uzmanların bulguları, Kovid-19'un hücreden hücreye enfeksiyonunu etkisiz hale getirmeyi amaçlayan hücre kültürlerinde plazmanın etkinliğini ve koronavirüsün sivri uçlu proteiniyle bağlantılı antikorların seviyesini ölçen çeşitli testlerle elde ettiği kaydedildi.

Bu çalışma yine daha önceki araştırmalar gibi deneklerin antikor seviyeleri ve koronavirüsü etkisiz hale getirme potansiyelinin çeşitlilik gösterdiğini, hastaneye kaldırılanların antikorlarının ortalama olarak daha yüksek seviyede ve etkin olduğunu ortaya koydu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday
Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat
Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar
'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'
İran Kovid-19 salgınını kısmi kısıtlamalarla önlemeye çalışıyor

Benzer haberler

Aile hekimlerinden grip aşısının uygulanmasına ilişkin öneri

Aile hekimlerinden grip aşısının uygulanmasına ilişkin öneri

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday

Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat

Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat

Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar

Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar
'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'

'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'