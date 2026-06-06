Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını ve destek üst limitini 30 milyon liraya yükselttiklerini duyurdu.

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın ikinci dönem başvuruları başladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını ve destek üst limitini 30 milyon liraya yükselttiklerini duyurdu.

Kacır, sosyal medya hesabından KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak önemli bir adım attıklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitini 30 milyon liraya yükselttik. Programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularını başlatıyoruz. 36 ay vadeli kredilerde 30 milyon liraya kadar finansman, 20 puan finansman desteği ve kefalet imkanı sağlıyoruz. Savunma, uzay ve havacılık projelerini 30 milyon liraya kadar, diğer sektörlerdeki projeleri 20 milyon liraya kadar destekliyoruz. 2025'te uygulamaya aldığımız program kapsamında 3 bin 395 KOBİ'ye 54,7 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık. KOBİ'lerimizin yanında olmaya, büyümelerini desteklemeye devam edeceğiz. Son başvuru tarihi 30 Haziran."