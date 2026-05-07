KazanForum'da yapay zekanın uluslararası gazeteciliğin geleceğine etkisi ele alınacak

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu foruma uluslararası kuruluşların, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, siyasetçiler, yatırımcılar ve iş insanları katılacak.

MediaForum, farklı ülkelerden gazetecileri, blog yazarlarını ve medya yöneticilerini medya sektöründeki güncel eğilimleri, pratik çözümleri ve geleceğe dönük işbirliği çerçevelerini görüşmek üzere bir araya getirecek.

Etkinlik, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu ve Tataristan Cumhuriyeti Basın ve Kitle İletişim Ajansı Tatmedia tarafından, İslam İşbirliği Teşkilatı Haber Ajansları Birliği'nin desteğiyle düzenlenecek.

Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkan Yardımcısı ve Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Marat Gatin, medyanın bugün yalnızca haber paylaşımı için kullanılan bir kanal değil, aynı zamanda ülkeler arasında güven inşa eden bir araç olduğunu belirtti.

Gatin, "Bu tür medya forumları profesyonel toplulukların açık diyalog kurmasına, ortak zemin bulmasına ve güncel sorunlara daha hızlı yanıt vermesine yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Forumun ana teması ise "Mirasın Kodu: Anlamın Dijital Evrimi" olacak. Gerçekleştirilecek tartışmalarda, yapay zeka dahil yeni teknolojilerin gazetecilik ve toplum üzerindeki etkisine odaklanılacak. Katılımcılar ayrıca medyada halihazırda hangi yapay zeka araçlarının kullanıldığını, bu araçların içeriği nasıl dönüştürdüğünü ve bu dönüşümün hangi sosyal ve etik zorlukları beraberinde getirdiğini ele alacak.

Tatmedia Başkanı Aidar Salimgaraev, medya ortamının araçlar, formatlar ve içerik üretim yaklaşımlarındaki değişimle hızla dönüştüğünü bildirdi.

"Medya İşbirliği: Rusya-İslam Dünyası" başlıklı oturum etkinliğin ana oturumu olacak. Katılımcılar medya ortamındaki değişimlere ve sektörde uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan işbirliği biçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

Katılımcılar için Tataristan'ın sanayi potansiyelini tanıtmak amacıyla cumhuriyetin büyük işletmelerine yönelik basın turu da düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, Umman Gazeteciler Derneği, Mısır'ın MENA haber ajansı, Tunus Haber Ajansı ve Endonezya'nın ulusal haber ajansı Antara'nın da aralarında bulunduğu İslam dünyasının önde gelen medya kuruluşlarından temsilcilerin etkinliğe katılması bekleniyor.

KazanForum kapsamında düzenlenecek MediaForum 40'tan fazla medya temsilcisini bir araya getirecek.