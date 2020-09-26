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Bilim Teknoloji

Kastamonu Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

Kastamonu Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi hizmete sunuldu.

Özgür Alantor   | 26.09.2020
Kastamonu Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

Kastamonu

Kastamonu Deneyap Atölyesinin de arasında bulunduğu 30 atölyenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eş zamanlı olarak canlı yayında gerçekleştirildi. 

Atölyenin kurdelesini Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Şube Müdürü Engin Kaya, Gençlik Merkezi Müdürü Volkan Uğur yaptı.

Asrak, atölyenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah 'deneyap' atölyelerimizden geleceğin bilim insanları yetişecek." dedi.

Açılışın ardından Asrak ve beraberindekiler, teknoloji atölyesini gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yapılan yazılı ve uygulama sınavında başarılı olan 160 öğrenciye, deneyap atölyesinde 36 ay boyunca tasarım, üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim verilecek.

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