Dolar
18.72
Euro
19.96
Altın
1,816.16
ETH/USDT
1,204.50
BTC/USDT
16,649.00
BIST 100
5,468.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Kadın doktorların kurduğu robotik kodlama sınıflarında öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından 40 ildeki birer okula robotik kodlama sınıfı kazandırıldı.

İbrahim Toprak   | 29.12.2022
Kadın doktorların kurduğu robotik kodlama sınıflarında öğrenciler geleceğe hazırlanıyor Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

KAHEV tarafından 2021'de başlatılan, "Her Okula Bir Robotik Kodlama Sınıfı Projesi" kapsamında oluşturulan sınıflarda haftada iki gün eğitim alan çocuklar, kodlama dilini öğreniyor, legolarla robot ve teknolojik makine tasarımları yapıyor.

Vakfın başkanlığını da yapan Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Demet Başer, 40 ilde, kadrosunda bir bilgisayar öğretmeni bulunan okullarda robotik kodlama sınıfı kurduklarını belirterek, "Bu sınıflarda çocuklarımız üç boyutlu tasarım yapabilecek eğitim alıyor." dedi.

Başer, proje kapsamında robotik kodlama sınıfı kurdukları 40 okuldan birinin de Batman'daki Mehmetçik İlkokulu olduğunu söyledi.

"Amacımız robotik kodlama dilini çocuklarımıza erken yaşta tanıştırmak, ülkemizde bu alanda ilerde aktif çalışan, keşifler yapabilen bir nesil yetiştirmek." ifadesini kullanan Başer, iki yılda binlerce çocuğu teknolojiyle buluşturduklarını belirtti.

Başer, hedeflerinin her ilde en az bir robotik kodlama sınıfı kurmak olduğunu kaydetti.

Vakıf gönüllüsü Derya Alınak da çocukların robotik kodlama konusunda ilgilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, öğrencilerin bu eğitimlerle başarı sağladığını ifade etti.

Öğrencilerden Ömer Altunsu da aldığı eğitimlerle rüzgar gülü yapmayı öğrendiğini belirtti.

Sude Nehir Akgün de yaptıkları robotları bilgisayar yardımıyla çalıştırdıklarını, bu çalışmaları yaparken de çok eğlendiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
İBB Başkanı İmamoğlu'nun hakaret davası kararı, savcı tarafından istinafa taşındı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic yarın Türkiye'ye gelecek
Emine Erdoğan'dan kanser hastası çocuklara moral ziyareti

Benzer haberler

Kadın doktorların kurduğu robotik kodlama sınıflarında öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Kadın doktorların kurduğu robotik kodlama sınıflarında öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Batman'da esnafın rehin aldığı kaçak elektrik kontrolü yapan personel kurtarıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet