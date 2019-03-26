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Kadın astronotların yapacağı uzay yürüyüşü kıyafet sorunu nedeniyle iptal edildi

NASA, ilk kez iki kadın astronotun yapacağı uzay yürüyüşünün, astronot kıyafetiyle ilgili yaşanan beden sorunu nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 26.03.2019
Kadın astronotların yapacağı uzay yürüyüşü kıyafet sorunu nedeniyle iptal edildi

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk kez iki kadın astronotun yapacağı uzay yürüyüşünün, astronot kıyafetiyle ilgili yaşanan beden sorunu nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Space.com'un haberine göre, Anne McClain ve Christina Koch'un cuma günü Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) lityum-iyon bataryaları yerleştirmek için yapması planlanan yürüyüş, her iki kadının da bedeni olan, gövde kısmı orta boy astronot kıyafetinden hazırda sadece bir tane bulunması nedeniyle iptal edildi.

NASA, cuma günü yapılacak uzay yürüyüşünde Koch'a erkek meslektaşı Nick Hague'in eşlik edeceğini duyurdu.

Cuma günkü uzay yürüyüşü, NASA'nın Keşif 59 için planladığı üç yürüyüşten ikincisi olacak. McClain ve Hague, 22 Nisan'da da UUİ'de güneş enerjisi sağlayan mekanizmanın eskiyen bataryalarını değiştirmek için istasyonun dışında 7 saatlik bir çalışma yürütmüştü.

Bu hafta da Koch ve Hague'in benzer şekilde çalışacağı ve eskiyen diğer bataryaları değiştireceği ifade edildi.

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