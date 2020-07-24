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Bilim Teknoloji

Jüpiter'in uydusu Ganymede'in kuzey kutbunun görüntüleri paylaşıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif uydusu Juno'nun çektiği Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'in kuzey kutbunun görüntüleri paylaşıldı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 24.07.2020
Jüpiter'in uydusu Ganymede'in kuzey kutbunun görüntüleri paylaşıldı nasa.gov

Ankara

NASA'dan yapılan açıklamada, 26 Aralık 2019'da Juno'nun üzerindeki JIRAM cihazıyla çekilen görüntülerin, Ganymede'in kuzey kutbunun ilk kızılötesi haritalandırılmasını sağladığı belirtildi. 

Görüntülerde, Jüpiter'in uydusunda kutup bölgesinde buzun Dünya üzerinde görülmeyen formunu fark etmenin mümkün olduğu ifade edildi.

Juno, Ganymede'in her iki kutbu yakınında buzun kristalize yapıda değil donma noktasına kadar soğumuş sıvı, bir diğer deyişle "camsı bir formda" olduğunu keşfetmişti.

Jüpiter'in yörüngesinde toplam 79 uydusu bulunuyor. En büyükleri Ganymede, Güneş Sistemi'ndeki 9'uncu en büyük cisim.

Merkür'den büyük olan Ganymede, Güneş Sistemi'nde kendi manyetik alanı bulunan da tek uydu.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

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Jüpiter'in uydusu Ganymede'in kuzey kutbunun görüntüleri paylaşıldı

Jüpiter'in uydusu Ganymede'in kuzey kutbunun görüntüleri paylaşıldı