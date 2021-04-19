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Bilim Teknoloji

Jandarmaya Gövde Destekli Kalkan Taşıma Sistemi teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) projesiyle Adger Mühendislik tarafından geliştirilen BALA KTS-14 Gövde Destekli Kalkan Taşıma Sistemi'nin ilk prototipleri Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.

Göksel Yıldırım   | 19.04.2021
Jandarmaya Gövde Destekli Kalkan Taşıma Sistemi teslim edildi

Ankara

SSB'den yapılan açıklamaya göre, projeyle, jandarma envanterindeki mini balistik kalkanını personele ergonomik olarak taşıtabilecek özgün iç mekanizmaya sahip biyomekanik bir sistem Adger Mühendislik firması tarafından geliştirildi. Sistem, 14 kilogram ağırlığındaki balistik kalkanı dengeli ve ergonomik şekilde taşıyor, baş seviyesinde koruma sağlıyor. Personelin daha uzun süre kalkan taşımasını sağlayan sistem, hafif tasarımıyla 24 santimetre hareket kabiliyeti sağlıyor. Sistem ayrıca atış isabetini ve dayanıklılığı artırıyor.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli katkılarıyla Hacettepe Üniversitesinde yapılan biyomekanik testlerin başarıyla tamamlanması akabinde, ilk prototiplerin teslimatları Jandarma Genel Komutanlığına yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Güvenlik güçlerimize sahada hızlı ve kolay kullanım sağlayan sistemler geliştirmeye devam ediyoruz. Biyomekanik sistemle balistik kalkanı daha ergonomik ve etkili hale getiren BALA KTS-14 sisteminin geliştirmesinde emeği olanları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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