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Bilim Teknoloji

İstanbul ve Afyonkarahisar'daki bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

İstanbul ve Afyonkarahisar'daki bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 05.06.2021
İstanbul ve Afyonkarahisar'daki bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sınır ve koordinatları belirtilen alanın "Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Ek Alanı" olarak tespit edilmesine Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince karar verildi.

İstanbul'da sınır ve koordinatları gösterilen alanların da "Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edilmesi uygun bulundu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası"nın sınırları da değiştirildi.

Bir diğer kararla da Mersin'in Mezitli ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

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