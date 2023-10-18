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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bileck’te “Seramik Sağlık Gereçleri 5. Üretim Tesisi Açılış Töreni”nde konuşuyor
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Teknoloji

İsrail ile SpaceX arasında uydu interneti için görüşmeler yapılıyor

İsrail, ABD'li milyarder Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelere başladı.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah, Safiye Karabacak  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
İsrail ile SpaceX arasında uydu interneti için görüşmeler yapılıyor

Kudüs

İsrail Telekomünikasyon Bakanlığı, SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelerde bulunduklarına dair açıklama yaptı.

Görüşmelerin başladığı aktarılan açıklamada, bu adımla Gazze sınırı çevresindeki beldelere ve savaş bölgelerine kesintisiz internet hizmeti sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in, diğer sistemlerin arızalanması durumunda yedek olarak hizmet verecek Starlink'e ilk kez başvuracağı ifade edildi.

Bloomberg'in haberine göre, şirket henüz İsrail'in talebini kabul etmedi ve bakanlığın açıklaması hakkında yorum yapmadı.

İsrail ordusu Gazze sınırına yoğun yığınak yaparken, olası kara harekatında "sona gelindiğine" ilişkin yorumlar hem yerel hem uluslararası basında yer almıştı.

İsrail böyle bir durumda internet hizmetlerini etkileyebilecek gelişmelerden endişe ediyor.

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