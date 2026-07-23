Isı pompaları dünyanın en hızlı büyüyen iklimlendirme çözümlerinden biri haline geliyor Küresel iklim kriziyle mücadele doğrultusunda enerji verimliliği yüksek, düşük karbon salımlı teknolojilere yönelik yatırımlar hız kazanırken, ısı pompaları dünyanın en hızlı büyüyen iklimlendirme çözümlerinden biri haline geliyor.

Isıtma Cihazları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (DOSİDER) yapılan açıklamaya göre, özellikle doğal gaz altyapısının bulunmadığı bölgelerde konutlar, çiftlikler, turizm tesisleri ve ticari işletmeler için öne çıkan bu teknoloji, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını tek sistemle karşılayarak çevreyi korumaya yardımcı oluyor, ayrıca kullanıcı bütçesine önemli katkı sağlıyor.

Geleneksel ısıtma sistemleri yüksek oranda fosil yakıt tüketirken, ısı pompaları ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük bölümünü hava, su veya toprak gibi doğal kaynaklardan elde ediyor.

Köylerde çiftçiler, turizm bölgelerinde yazlıkçılar ısı pompasına yöneliyor. Karbon emisyonunu azaltan, enerji maliyetlerini düşüren ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen ısı pompaları, doğal gaz altyapısının bulunmadığı bölgelerde LPG, kömür ve motorin gibi yakıtların yerini almaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Erkut, Türkiye'nin kombi ve radyatör üretimindeki güçlü konumunu sürdürdüğünü, şimdi de ısı pompası teknolojilerinde Avrupa'nın üretim üssü olmaya hazırlandığını ifade etti.

DOSİDER olarak en büyük beklentinin, katma değeri yüksek, çevreci ve yenilikçi ürünlerin ihracattaki payının istikrarlı şekilde artması olduğunu belirten Erkut, şunları kaydetti:

“Dünya genelinde, özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa'da, Net Zero 2050 hedefleri doğrultusunda enerji verimliliği ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik düzenlemeler her geçen gün daha da hız kazanıyor. Türkiye bugün Avrupa'nın kombi ve radyatör üretim üssü konumunu başarıyla sürdürüyor. Şimdi ise güçlü üretim altyapımız, AR-GE kabiliyetimiz ve sanayi deneyimimizle aynı başarıyı ısı pompası teknolojilerinde de yakalayarak Avrupa'nın üretim üssü olmaya hazırlanıyoruz. Ülkemizde ise doğal gaz altyapısının bulunmadığı bölgelerde hızla artan yerel talebi yüksek kaliteli yerli üretimle karşılamak için çalışıyor, üretim hedeflerimizi ve ihracat kapasitemizi de bu vizyon doğrultusunda şekillendiriyoruz. Avrupa'da yaşanan ısı pompası dönüşümü yalnızca yeni bir pazar değil, aynı zamanda Türkiye için stratejik bir üretim fırsatıdır.”