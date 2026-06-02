İş makinelerinde yapay zeka dönüşümü hızlanıyor İş ve istif makineleri sektöründe küresel bir gündem haline gelen yapay zeka destekli yeni nesil sistemler, makine performansını anlık izleyerek arıza risklerini önceden tespit ediyor, enerji tüketimini optimize ediyor ve iş güvenliğini artırıyor.

Avrupa’da düşük emisyonlu ve sıfır karbon hedefli şantiye uygulamalarının yaygınlaşması, sektörün dönüşüm sürecini hızlandırırken özellikle madencilik, altyapı, liman, depo ve lojistik operasyonlarında teknolojik çözümler öne çıkıyor.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Şahin, AA muhabirine, iş makinelerinin artık yalnızca sahada çalışan ekipmanlar olmaktan çıktığını, veri üreten, analiz eden ve karar süreçlerini destekleyen akıllı sistemler haline geldiğini belirtti.

Şahin, sektörün teknoloji eksenli yeni bir sürece girdiğini vurgulayarak, yapay zeka destekli çözümlerin verimlilik, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli bir dönüşüm sağladığını bildirdi.

Özellikle büyük ölçekli madencilik projelerinde otonom sistemlerin öneminin artacağına dikkati çeken Şahin, "Yarı otonom, otonom ve uzaktan yönetilebilen sistemler, riskli sahalarda insan müdahalesini azaltarak iş güvenliğini güçlendiriyor." dedi.

Şahin, söz konusu sistemlerin yakıt tüketiminin optimize edilmesi, makine duruş sürelerinin azaltılması ve önleyici bakım uygulamalarıyla maliyetlerin düşürülmesine de katkı sağladığını kaydetti.

Depo ve lojistik operasyonlarında yeni standartlar

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş da depo ve lojistik operasyonlarında yapay zeka tabanlı sistemlerin hızla yaygınlaştığını aktardı.

Karataş, söz konusu operasyonlarda hız, enerji yönetimi ve operasyon güvenliğinin giderek daha kritik hale geldiğine işaret ederek, yapay zeka tabanlı filo yönetimi, operatörsüz forkliftler, rota optimizasyonu sağlayan yazılımlar ve elektrikli istif makinelerinin artık yatırım kararlarında daha fazla öne çıktığını bildirdi.

Küresel pazarda elektrikli ve bağlantılı sistemlere geçişin hızlandığını belirten Karataş, "Elektrikli ve otonom sistemler, depo ve lojistik operasyonlarında sektörün yeni standartlarını oluşturuyor. Türkiye’de e-ticaret, sanayi üretimi ve lojistik yatırımları büyüdükçe bu teknolojilere olan talep de artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sektör ihracatta güçlü seyrini koruyor

İMDER verilerine göre, Türkiye iş makineleri üretimi ve ihracatında istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Sektörün 2025 yılı ihracatı yaklaşık 2 milyar dolara ulaşırken "İnşaat ve Madencilik Makineleri" grubu tüm makine grupları arasında en fazla ihraç edilen üçüncü grup oldu. İhracatta öne çıkan ilk dört pazar ise Almanya, Rusya, ABD ve Fransa olarak sıralandı.

Sektörde bu yılın ocak ve şubat ayı verilerine göre iç pazarda daralma görülürken ihracat güçlü seyrini korudu. İnşaat ve madencilik makinelerinde ihracat, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 348 milyon dolara yükseldi.

İSDER verilerine göre ise istif makineleri sektörünün ihracatı, tamamlayıcı alt sektörlerle birlikte yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Yarın başlayacak ve 6 Haziran'a kadar sürecek 18. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı KOMATEK, iş ve istif makineleri sektöründeki yeni teknolojileri ve uluslararası iş birliklerini yerinde görmek isteyen paydaşları İstanbul'da bir araya getirecek.