İş güvenliği start up'ı TürkGüven gözünü ABD pazarına dikti
İş sağlığı ve güvenliği sektörü kuruluşu TürkGüven, PerShare ürünü ile 100 binin üzerinde çalışanın, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine mobil uygulama üzerinden katılmasını sağlıyor.
İstanbul
İş sağlığı ve güvenliği sektörü kuruluşu TürkGüven, PerShare ürünü ile 100 binin üzerinde çalışanın, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine mobil uygulama üzerinden katılmasını sağlıyor.
Türkiye'de 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması konusunda işverene çeşitli yükümlülükler getirdi. Bu süreçte teknolojiyi iyi kullanan firmaların sektörde yaygınlaşmasıyla iş güvenliği sektörü de gelişmeye başladı.
İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TürkGüven'in Üst Yöneticisi (CEO) Alp Timurhan Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş güvenliği konusunda mobil uygulama geliştirdiklerini belirterek, "Çalışanlar, cep telefonlarından sisteme giriş yaparak iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine kolaylıkla dahil olabiliyor. Bu uygulama ile çalışanlar, karşılaştıkları güvensiz durumları fotoğraflayarak anında bildirebiliyor. Sağlık raporlarını, yıllık izin taleplerini iş yeri hekimi veya insan kaynaklarına sistem üzerinden aktarabiliyor, iş yeri hekiminden muayene randevusu alabiliyor. Böylelikle tüm çalışanlar, görüş ve önerilerini hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletebiliyor." şeklinde konuştu.
Tüm bu süreçlerde, sistem üzerinden çalışana anında geri bildirim verilerek sürece katılımı teşvik ettiklerini aktaran Çevik, firmaların da çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine dahil ederek 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun "Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması" ve ISO 45001'in "Çalışan Katılımı" gerekliliklerini karşılayabildiğini anlattı.
"İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sayısı 120 bini aştı"
Alp Timurhan Çevik, PerShare ile her firmaya özel olarak geliştirdikleri mobil uygulamalar sayesinde 100 binin üzerinde çalışanın, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine katılmasını sağladıklarını bildirdi.
Şirket olarak iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülerek iş kazalarının azaltılması için çalıştıklarını ifade eden Çevik, "Sunduğumuz yazılımsal çözümlerle bireysel uzmanlar, hekimler, OSGB'ler ve büyük kurumsal markalara yönelik çalışmalara imza atıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 10 farklı ülkede, aralarında A101, Eti ve LC Waikiki'nin de yer aldığı çok farklı sektörlerden 200'ü aşkın markayla çalışıyoruz. Bu markaların sistem içerisinde yönettikleri çalışan sayısı 600 bini aşıyor. Son 6 ayda 75 bin çalışanı daha sistemimize dahil ederek güçlendik. 2019'u 2 kat büyüme ve 2 milyon TL'lik ciro ile tamamladık." diye konuştu.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türkiye'de sektörün büyük bir önem kazandığını dile getiren Çevik, "Kanun, tüm iş yerlerini ve çalışanları kapsadığı için iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sayısı 120 bini aşmış durumda. Sürekli gelişen ve yenilenen böyle bir alanda birçok farklı kuruluşa çözümler sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
İş sağlığı ve güvenliği yazılımlarını yurt dışına taşıyacak
TürkGüven CEO'su Çevik, 2020'de hizmet verdikleri ülke sayısını 30'a, marka sayısını ise 400'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, bu yılın sonunda 8 milyon TL ciroya ulaşmayı planladıklarını kaydetti.
Çevik, "ABD ve Doğu Avrupa’dan başlayarak AB'nin içerisine doğru ilerlemeyi planlıyoruz. Bunu yaparken de dünyada iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi konusunda yardıma ihtiyaç duyanların ilk aklına gelen firma olmak istiyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.