Euro
6.47
Dolar
5.82
BIST 100
96,650.78
Altın
1,530.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay istasyonuna bağlandı

İnsansı robotu taşıyan Rus yapımı uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı.

Emre Gürkan Abay   | 27.08.2019
İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay istasyonuna bağlandı

Moskova

İnsansı robotu taşıyan Rus yapımı uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bağlandığı bildirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan soyuz uzay kapsülü, UUİ'ye bağlandı.

Bağlantının başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ROSCOSMOS Başkanı Dmitriy Rogozin, robotun gerekli çalışmaları yaptıktan sonra 7 Eylül’de dünyaya geri dönmesinin planlandığını söyledi.

Uzay yürüyüşü gibi insanlar için tehlikeli olabilecek görevlerde kullanılmak üzere üretilen ve "Fyodor" adı verilen insansı robotu taşıyan kapsül, 22 Ağustos'ta Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

Uzay aracı, UUİ’ye ulaşmasının ardından bağlanma sisteminde yaşanan sorun nedeniyle ilk denemesinde bağlantı gerçekleştirememişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den kaçan İngiltere ABD'ye tutulabilir
İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor
Suriye rejimi Astana sürecini sabote etmek üzere
Dünden bugüne merkez bankalarında sözlü yönlendirme
İran-ABD geriliminde son durum

Benzer haberler

İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay istasyonuna bağlandı

İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay istasyonuna bağlandı

Rusya'nın İdlib'deki saldırılarında 6 sivil öldü

'Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi'

Kuzey Akım 2'nin yüzde 75'i tamamlandı

Kuzey Akım 2'nin yüzde 75'i tamamlandı
Rusya'da askeri birlikteki patlama sonrası nükleer sızıntı tespit edildi

Rusya'da askeri birlikteki patlama sonrası nükleer sızıntı tespit edildi
Nükleer enerjiyle gelişen şehir Sosnovi Bor

Nükleer enerjiyle gelişen şehir Sosnovi Bor