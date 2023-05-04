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Teknoloji

İlk Milli Elektrikli Tren Seti yarın İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak üretilen Milli Elektrikli Tren Seti yarın Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda vatandaşların ziyaretine açılacak.

Fatma Eda Topcu  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
İlk Milli Elektrikli Tren Seti yarın İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edilen Milli Elektrikli Tren Seti, yarın 11.00'dan itibaren bir hafta süreyle vatandaşlar tarafından gezilebilecek.

Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanların kullanıldığı "Yeni Sakarya Milli Elektrikli Tren Seti 160 kilometre işletme hızına sahip bulunuyor.

İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor ve 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesine sahip.

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretilirken setlerde Wi-Fi erişimi, kafeterya bölümü, engelli yolcular için 2 bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası yer alıyor.

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