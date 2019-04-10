Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.40
Dolar
5.69
BIST 100
97,177.71
Altın
1,305.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İBB Başkanı Uysal, Büyükçekmece'deki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Bilim Teknoloji

İlk kez bir kara deliğin 'olay ufku' görüntülendi

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları M87 Galaksisi'nin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımladı.

Emre Aytekin,Ata Ufuk Şeker   | 10.04.2019
İlk kez bir kara deliğin 'olay ufku' görüntülendi

Ankara

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları, Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) takım yıldızındaki M87 Galaksi'sinin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımladı. Fotoğrafta kara deliğin "olay ufku" olarak adlandırılan, kütle çekiminin en güçlü olduğu eşik bölgesi görülebiliyor.

Bilim adamları dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarla elde edilen X-ışını verilerini birleştirerek oluşturdukları imajı dünyanın 5 kentinde eş zamanlı basın toplantılarıyla kamuoyuna duyurdu.

Fotoğrafta süper masif kara deliğin çekim alanına giren ışığın bükülmeleri görülebiliyor.

Fotoğraf, bilim tarihinin ilk kara delik görüntüsü olarak kayıtlara geçti.

Bilim adamları, fotoğrafın ilk kez Albert Enstein'ın yirmi yüzyılın başında Genel Görelilik Kuramı bağlamında var olduğunu öne sürdüğü kara delikler konusunda yapılan ilk doğrudan gözlem olduğunu kaydetti.

Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Araştırma, Bilim ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Carlos Moedas, kara delik görüntüsünün insanlık için büyük bir bilimsel buluş olduğunu söyledi.

Bilim tarihinin "bu görüntü öncesi ve sonrası" olarak ikiye ayrılacağını belirten Moedas, "Bu projeye katkı sağladığı için Avrupa'yla gurur duyuyorum." dedi.

Moedas, projenin kara deliklerin varlığı hakkında görsel kanıt sağladığını anlattı.

Hayallerin bilime ilham verdiğini ve kara deliklerin uzun zamandan beri insanlarda merak uyandırdığını vurgulayan Moedas, bilim insanlarının katkısı sayesinde kara deliklerin varlığının artık sadece teorik olmadığını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor

Benzer haberler

Uçak ve helikopter üretimi için dev tesis

Uçak ve helikopter üretimi için dev tesis

Astronotlar yeniden uzay yürüyüşüne çıktı

NASA, Ay seferlerinde kullanacağı roket motorunu test etti

Progress MS 11 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

Progress MS 11 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

Hubble Teleskobu 'Yaban Ördeği Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

Hubble Teleskobu 'Yaban Ördeği Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı
UUİ'de batarya değişimi için astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

UUİ'de batarya değişimi için astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı