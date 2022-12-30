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Teknoloji

Huawei Türkiye'nin yeni AR-GE merkezi Bakan Varank'ın katılımıyla açıldı

Huawei Türkiye Ankara AR-GE Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açıldı.

Uğur Aslanhan   | 30.12.2022
Huawei Türkiye'nin yeni AR-GE merkezi Bakan Varank'ın katılımıyla açıldı Kaynak: Huawei Türkiye

İstanbul

Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, kısa süre önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay ve lisanslama süreçleri tamamlanan yeni AR-GE merkezi, ilk etapta 50 mühendis ve araştırmacıyla yola çıktı.

Huawei yöneticileri, 2023'te bu sayının 150'ye çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Huawei Türkiye Ankara AR-GE Merkezi'nin ağırlıklı olarak yapay zeka projeleri ve yeni nesil kablosuz iletişim sistemlerine odaklanacağı bildirildi.

Açıklamada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara yer verildi.

Huawei'in uzun süredir Türkiye'de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olarak AR-GE ve üretim çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Varank, kısa süre önce bakanlık tarafından tescillenen merkezle bu zincire bir yenisinin eklendiğini bildirdi.

Varank, Türkiye'de katma değerli üretimin gelişmesini istediklerini ve bunun yolunun AR-GE ve inovasyondan geçtiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu.

"Global markaların ülkemizde teknoloji geliştirmesi bizler için önemli ve değerli. Huawei ülkemizdeki AR-GE mühendisleriyle buna büyük katkı sağlıyor. Huawei'in bulut bilişim, yenilenebilir enerji, inverter ve yapay zekaya yönelik üretim ve yatırımları, daha rekabetçi bir sektöre katkı sağlayacak. Kendilerini tebrik ediyoruz ve bu vesileyle diğer global markaları da ülkemizde daha fazla faaliyet göstermeye davet ediyoruz. Huawei'ye Türkiye’deki yatırımları ve ileriki dönemde yapacakları yenilenebilir enerji özelindeki çalışmalar için teşekkür ediyorum."

"2023'te İzmir'de de AR-GE merkezi açmayı hedefliyoruz"

Huawei Türkiye AR-GE Merkezi Direktörü Hüseyin Hai de 12 yılı aşkın süredir devam eden yatırımlarının ardından, bugün Türkiye'de ikinci AR-GE merkezini açmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Hai, "AR-GE merkezimiz kuruluşundan bu yana, Türkiye bilişim ekosistemine 6 binden fazla yeni yetenek kazandırdı. 2023 hedeflerini de göz önünde bulundurarak, bu yıl AR-GE yapılanmamıza; bulut bilişim ekibi, Dijital Güç İş Grubu'nu destekleyen yeşil enerji ekibi, SaaS (yazılım hizmetleri) ve PaaS (platform hizmetleri) ekiplerini dahil ettik. Önümüzdeki yıl, ülkemizin yerel bilişim ekosistemine daha fazla hizmet vermek amacıyla, İzmir'de de bir AR-GE merkezi açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışa TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da katıldı.

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