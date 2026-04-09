Huawei, Türkiye'de kalıcı yatırımlar yapıyor

Huawei tarafından İstanbul'da düzenlenen "Huawei ICT Day 2026" bilişim uygulamaları etkinliğinde AA muhabirinin sorularını cevaplayan Akgül, kurumsal şirketlerin dijital dönemde büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Yapay zekanın şirketlerde artık otomatik karar alma mekanizmasına dahil olma anlamında önemli bir hale geldiğini vurgulayan Akgül, "Biz Çin'i bir avantaj olarak görüyoruz. Çin, hangi sektöre bakarsanız bakın dünyanın en büyük 10 şirketinden 6 veya 7'sine sahip konumda bulunuyor. Çin ile regülatif olarak da birbirimize çok benziyoruz. Dolayısıyla daha önce Çin'de yapılmış ve deneyimlenmiş fikirleri Türkiye'deki iş hayatına kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Akgül, Huawei'nin Türkiye'de kurulu veri merkezinin olduğunun altını çizerek, merkezin içinde yapay zeka mekanizmasının da yer aldığını söyledi.

5G yapay zekaya katkı sağlayacak

Türkiye'nin 5G'ye geçmesi ile birçok faydanın da sağlanacağını anlatan Akgül, "5G ile birlikte ciddi bir bant genişliği mümkün oluyor. Yapay zekanın en önemli değeri veridir. Ne kadar çok veri toplar, ne kadar iyi rafine edersek yapay zekamız o kadar olgun oluyor. Dolayısıyla 5G'nin bu anlamda bize çok değer katacağını düşünüyorum." dedi.

Akgül, 5G ile altyapı çözümlerinin üzerinde ciddi bir stres birikeceğini anımsatarak, Huawei olarak bu kapsamda altyapı yatırımları yapmaya devam ettiklerini belirtti.

"Türkiye'de kalıcı yatırımlarımız var"

Akgül, "Huawei her zaman 'kazan kazan' prensibiyle hareket etmektedir. Türk geliştirici firmaların ürettikleri çözümlerin kurumsal firmalar tarafından kullanılmasını istiyoruz. Huawei'de çalışan bir Türk olarak hayalim Türk firmalarının ürünlerinin küresel anlamda da kendine yer bulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Huawei için sadece bir satış ofisi olmadığının altını çizen Akgül, "Türkiye'de kalıcı yatırımımız dediğimiz Cloud veri merkezimiz var. Türkiye Cloud veri merkezimiz açılalı 2 yıldan fazla zaman oldu. Türkiye'ye bu anlamda büyük yatırım yapan tek firma Huawei'dir" şeklinde konuştu.