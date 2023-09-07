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Teknoloji

Hindistan'ın uzay aracı "Aditya-L1", Dünya ve Ay'ın fotoğraflarını yakalıyor

Hindistan'ın Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için fırlattığı uzay aracı "Aditya L-1", yol üzerinde Dünya ve Ay'ın fotoğraflarını çekiyor.

Salih Okuroğlu  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Hindistan'ın uzay aracı "Aditya-L1", Dünya ve Ay'ın fotoğraflarını yakalıyor

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, Aditya L-1'in 4 ay sürmesi öngörülen uzay yolculuğu devam ediyor.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezinden (ISRO) yapılan açıklamada, kendisiyle beraber taşıdığı yükleri "selfie" ile çeken uzay aracının, Dünya ve Ay'ın fotoğraflarını da yakaladığı bildirildi.

Uzay aracının, Güneş üzerinde detaylı inceleme yapmak için 7 farklı cihaz taşıdığı belirtilen açıklamada, 4'ünün güneşten gelen ışığı gözlemlemeye, 3'ünün de plazma ve manyetik alanların parametrelerini ölçmeye yaradığı kaydedildi.

Aditya L-1'in, Dünya'dan Güneş yönünde 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Lagrange 1 noktası etrafında bir yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.

ISRO, 3 Eylül'de Aditya L-1'in başarıyla fırlatıldığını bildirmişti. Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için fırlatılan uzay aracının, ISRO'nun güneş gözlemi odaklı ilk misyonu olduğu kaydediliyor.

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