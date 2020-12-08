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Bilim Teknoloji

Hayabusa2 uzay aracının kapsülü Japonya'ya getirildi

Japonya’nın Hayabusa2 uzay aracının Ryugu asteroidinden numuneler taşıyan kapsülü ülkesine döndü.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.12.2020
Hayabusa2 uzay aracının kapsülü Japonya'ya getirildi

Tokyo

Dünyaya 220 bin kilometre uzakta Hayabusa2’den başarılı bir şekilde ayrılan ve hafta sonu Avustralya’nın Woomera bölgesi yakınlarındaki çöle inen kapsül, Japonya’ya getirildi.

Başkent Tokyo’ya özel uçakla nakledilen kapsül, Kanagawa eyaletindeki Japonya Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) Sagamihara kampüsüne özel kamyonetle taşındı.

Yalnızca 40 santimetre çapındaki kapsülde Ryugu'dan alınan örneklerin bulunduğu kaydedilmişti. Bilim insanları numunelerin, güneş sisteminin oluşumuna ışık tutacağına inanıyor.

Japonya’nın güneyindeki Kagoşima’da bulunan Tanegaşima Uzay Merkezinden Aralık 2014'te fırlatılan Hayabusa2, Ryugu'ya Haziran 2018'de ulaşmıştı.

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