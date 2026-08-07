Güney Kore Uzay Ajansı, Falcon 9 roketinin çarptığı Ay'ın yüzeyini görüntüledi

KASA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Ay yörünge aracı Danuri'nin, roket parçasının Ay'ın yüzeyine düşmesinin öncesinde ve sonrasında bölgenin görüntülerini kaydettiği belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde, yaklaşık 4 ton ağırlığında ve 5 katlı bir bina yüksekliğindeki roket parçasının çarptığı bölgede yeni bir krater oluştuğu görüldü.

Falcon 9 roketinden kopan parçanın, SpaceX'in Ocak 2025'te ABD ve Japonya'ya ait iki ticari Ay aracını uzaya taşıyan roketin bir bölümü olduğu aktarılırken görevini tamamlamasının ardından uzayda kalan parçanın 5 Ağustos'ta yüksek hızla Ay'a çarptığı kaydedildi.

SpaceX, çarpmanın kasıtlı olmadığını açıklarken ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay keşif yörünge aracı gelecek hafta bölgenin üzerinden geçerek çarpmanın etkilerini incelemesi bekleniyor.