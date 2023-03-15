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Teknoloji

Güney Kore "dünyanın en büyük" çip üretim tesisini inşa edecek

Güney Kore, ülkenin kuzeybatısındaki Gyeonggi bölgesinde "dünyanın en büyük" çip üretim tesisi kurulacağını açıkladı.

Nuri Aydın  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Güney Kore "dünyanın en büyük" çip üretim tesisini inşa edecek

Ankara

Yonhap ajansının haberine göre, Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanlığınca yapılan açıklamada, proje kapsamında 229,8 milyar dolar yatırım yapılacağı duyuruldu.

2042 itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan tesislerde çipin yanı sıra ekran, batarya ve robot gibi donanımların da üretileceği ifade edildi.

Akıllı telefon, bilgisayar, televizyon, araba, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi tüm cihazlarda yer alan çipler, teknolojik ürünlerin en önemi bileşenleri arasında yer alıyor.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, basına yaptığı açıklamada, "Son teknoloji endüstriler, temel büyüme motoru, aynı zamanda güvenlik ve stratejik varlıktır. İşlerimizle ve halkın geçim kaynaklarıyla da doğrudan bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.

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