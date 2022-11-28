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Teknoloji

Güney Kore, 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı indirmeyi planlıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı indirmek ve "gelecek uzay ekonomisi" planı kapsamında buradaki kaynakları keşfetmek istediğini duyurdu.

Tuğba Altun   | 28.11.2022
Güney Kore, 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı indirmeyi planlıyor

Ankara

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre Yoon, uzayın küresel ekonomiyi yönlendirebileceği ve insanlığın karşılaştığı sorunları çözebileceği bir vizyon ile devam edeceklerini belirterek, uzay gücü hayalinin uzak bir gelecekte olmadığını, çocuklar ve gençler için fırsat ve umut olduğunu ifade etti.

Güney Kore'nin 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı yollayacağını ve "gelecek uzay ekonomisi" planı kapsamında aydaki kaynakların keşfedileceğini dile getiren Yoon, ülkesinin ay görevi için 5 yıl içinde yerli roket geliştireceği bilgisini paylaştı.

Yoon, uzun vadeli uzay planı kapsamında Güney Kore'nin, 2045'te kutlanacak Kurtuluş Günü'nün 100. yıl dönümünde de Mars'a uzay aracı indirmeyi amaçladığını kaydetti.

Kapsamlı plan çerçevesinde uzay sanayisinin geliştirilmesine ve uzmanların eğitimine de odaklanılacağı aktarıldı.

Güney Kore yönetimi tarafından ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) benzer uzay ajansının kurulacağı da belirtildi.

Uzay ajansı kurulması, Yoon'un seçim kampanyasında verdiği sözlerden biriydi ve hükümet, ajansın kurulmasına yönelik yasa tasarısını gelecek yıl onaylatmaya hazırlanıyor.

Ay keşif aracı ağustosta fırlatılmıştı

Uzay yarışına katılan Güney Kore, son yıllarda bu alandaki yatırımlarına hız kazandırmış, ilk denemesinin başarısız olmasının ardından yerli üretim roketi "Nuri"yi 21 Haziran’da ikinci kez uzaya göndermişti.

Güney Kore, ilk Ay keşif aracı KPLO’yu uzaya Ağustos 2022'de fırlatmıştı.

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX tarafından, Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılan keşif aracı, Güney Kore’nin Ay misyonuna yönelik ilk adımı olmuştu.

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