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Teknoloji

Google'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel "doodle"

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Muhammed Gencebay Gür  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Google'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel "doodle"

İstanbul

Doodle tıklandığında kullanıcılar, Dünya Kadınlar Gününe ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde kadınların yer aldığı simgeler bulunuyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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