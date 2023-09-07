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Teknoloji

Google, yapay zekayla bağlamından koparılmış siyasi içerikli reklamlara açıklama şartı getiriyor

Google, siyasi içerik politikasında yapacağı güncellemede yapay zekayla bağlamından koparılmış siyasi içerikli reklamlara içeriğin değiştirildiğine dair açıklama zorunluluğu getiriyor.

Salih Okuroğlu  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Google, yapay zekayla bağlamından koparılmış siyasi içerikli reklamlara açıklama şartı getiriyor

Ankara

Teknoloji şirketi Google, kasımda siyasi içerik politikasında güncellemeye gidileceğini açıkladı.

Güncellemeye göre, gerçek olmayan bir olayı yapay zekadan faydalanarak gerçekçi gösteren siyasi reklamlarda, içeriğin değiştirildiğine dair belirgin bir açıklama yapılması gerekecek.

Bir kişinin söylemediği veya yapmadığı bir şeyi söylemiş veya yapmış gibi gösteren siyasi reklamlar ile gerçek bir olayın görüntülerini değiştiren veya gerçekleşmemiş bir olayı tasvir eden yapay içerikli görüntüleri barındıran siyasi reklamlarda, kolay anlaşılır açıklamalar yapılması zorunlu hale getirilecek.

Reklamda öne sürülen iddialarla alakasız şekilde değiştirilmiş ve oluşturulmuş yapay içeriklerde ise herhangi bir açıklama yapmak gerekmeyecek.

Görüntünün yeniden boyutlandırılması, kırpılması, renk veya parlaklık düzeltmeleri ve yazım yanlışı gibi düzeltmeler de açıklama yazma şartından muaf tutulacak.

Güncelleme, resim, video ve ses barındıran tüm siyasi içerikleri kapsıyor.

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