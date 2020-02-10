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Bilim Teknoloji

Genleri bilinenden farklı bir virüs keşfedildi

Bilim insanları, genleri bilinenlerden farklı bir virüs keşfetti. "Gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığı bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 10.02.2020
Genleri bilinenden farklı bir virüs keşfedildi

Ankara

Bilim insanları, genleri bilinenlerden farklı bir virüs keşfetti.

Independent'in haberinde, Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde Pampulha yapay gölünden toplanan amiplerde keşfedilen "gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığına işaret edildi.

Brezilya mitolojisinde su kraliçesi Yara'dan esinlenerek "Yaravirus" ismi verilen virüsün, amipleri enfekte ettiği bilinenlerden önemli ölçüde küçük olduğu belirtildi.

Virüsü keşfeden ekip, biyolojik çalışmaların yer aldığı bioRxiv sitesinde "Yaravirüs" için "şaşırtıcı kökene ve filojeniye sahip yeni nesil bir amip virüsü" ifadesini kullandı.

Minas Gerais Federal Üniversitesinde virolog Jonatas Abrahao, keşfin, virüsler hakkında daha bilinmesi gereken çok şey olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Abrahao ekibiyle yeni virüsün yaşamsal özelliklerini araştırdıklarını söyledi.



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