Dolar
25.07
Euro
27.30
Altın
1,935.08
ETH/USDT
1,869.20
BTC/USDT
30,029.00
BIST 100
5,511.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul’da basın toplantısı düzenliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. - VTR
logo
Teknoloji

General Electric, yerel işbirliğiyle Hindistan'da "savaş uçağı motorları" üretecek

ABD menşeli enerji şirketi General Electric (GE), Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ABD ziyareti devam ederken, yerel işbirliğiyle Hindistan'da savaş uçağı motorları üretmek üzere anlaşma imzaladı.

Gökhan Çeliker  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
General Electric, yerel işbirliğiyle Hindistan'da "savaş uçağı motorları" üretecek

Ankara

Hindistan basınına göre, GE ve Hindistan'ın "Hindustan Aeronautics Ltd (HAL)" şirketi, Hindistan Hava Kuvvetleri Avcı Savaş Uçağı "Tejas Mk2" için ortaklaşa savaş uçağı motorları üretmek amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

GE'den yapılan açıklamada , anlaşmanın, GE'nin F414 motorlarının, Hindistan'da potansiyel ortak üretimini kapsadığı ve firmanın gerekli ihracat iznini almak için ABD hükümeti ile çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, mutabakat anlaşmasının, Hindistan ve Amerika arasındaki "savunma işbirliğinin" güçlendirilmesi için önemli olduğuna işaret edildi.

Söz konusu açıklama, Hindistan Başbakanı Modi'nin ABD ziyareti sırasında geldi.

GE; motorlar, havacılık sektöründe elektronik sistemler, hizmetler, mühendislik, imalat ve yerel kaynak bulma gibi alanlarda 40 yıldan fazla süredir Hindistan'da faaliyet gösteriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hükümlülere vasi atanmasını öngören yasanın bazı maddeleri iptal edildi
AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu
Marmaris'te orman yangını başladı
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı tatili tedbirlerini açıkladı

Benzer haberler

General Electric, yerel işbirliğiyle Hindistan'da "savaş uçağı motorları" üretecek

General Electric, yerel işbirliğiyle Hindistan'da "savaş uçağı motorları" üretecek

BRICS çok kutuplu düzende çekim merkezine dönüşüyor

Blinken, Guterres ile Rusya’nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalini görüştü

ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi

ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi
Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinde hiçbir şekilde ayrımcılık olmadığını savundu

Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinde hiçbir şekilde ayrımcılık olmadığını savundu
ABD'de zehirli yosunlar, yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne neden oldu

ABD'de zehirli yosunlar, yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne neden oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet