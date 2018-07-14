Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' Türkiye turuna çıkıyor

İTÜ Güneş Arabası Ekibi tarafından üretilen yeni nesil güneş enerjili araç B.O.W İSTKA, test ve tanıtım amacıyla son durağı Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olan beş günlük test sürüşü için 16 Temmuz'da yola çıkacak.

Fotoğraf:AA/Sena Yıldırım

İSTANBUL - MÜCAHİT TÜRETKEN

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜGAE) tarafından geliştirilen yeni nesil güneş enerjili araç "B.O.W. İSTKA" test ve tanıtım amacıyla Türkiye turuna çıkıyor.

Çanakkale Şehitler Abidesi ve Eskişehir'de Devrim arabalarını ziyaret edecek ekibin son durağı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

İTÜ'deki 14 senelik çalışmanın bir ürünü olan araç, test sürüşü için 16 Temmuz'da yola çıkacak.

Ekibin hedefi, gelecek yıl Avustralya'da düzenlenecek yarışta iyi bir derece elde etmek.

Güneş Arabası ekibinin proje danışmanı İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Alper Tolga Çalık, İTÜGAE'nın 2004 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü, bu süre zarfında 9 farklı araç tasarlandığını söyledi.

İTÜGAE'da yer almanın önemine vurgu yapan Çalık, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız öğrencilerimizin mevcut yeteneklerinin üzerine, İTÜ'den mezun olurken elektrikli araçlar, güneş enerjisi ve bunların alt sistemleri, akü yönetim ile taşıtla ilgili sistemlerle ilgili ilave bilgi ve becerilere sahip olmaları. Aslına bakarsanız sektörde nitelikli, iyi yetişmiş mühendis ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrencilerimiz bu ekipte yer alıyorlar. Öğrencilerimiz edindikleri tecrübe ile mezun olduktan sonra da iş hayatında çok daha başarılı oluyorlar. Böylece biz Türkiye'de ihtiyacımız olan elektrikli ve güneş enerjili araçlarla ilgili nitelikli insan gücünü artırmayı hedefliyoruz."

Güneş enerjisiyle çalışan araçların genelde tek kişilik tasarlandığını belirten Çalık, yolcu taşıyabilen versiyonda da bir denemelerinin olduğunu aktardı.

Türkiye'de TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalarda çok sayıda dereceleri bulunduğunu dile getiren Çalık, dünya genelinde Europe Solar Challenge ve Avustralya'da düzenlenen World Solar Challenge yarışmalarına katılan en tecrübeli ekiplerden olduklarını ifade etti.

Çalık, sadece güneş enerjisiyle çalışan araçları yollarda görmek için henüz erken olduğunu ancak gelecek yıllarda elektrikli taşıtların artacağını kaydetti.

140 kilometre hıza kadar çıkabiliyor

Aracın teknik özellikleri hakkında bilgi veren ekip lideri Kontrol ve Otomasyon Mühendisiliği 4. sınıf öğrencisi Ömer Nezih Atalay ise aracın 1.8 kilovat motor gücüne sahip olduğunu ve hızının 140 kilometreye kadar çıkabildiğini söyledi.

Aracın 171 kilogram ağırlığa sahip olduğunu ve rahat bir şekilde hızlanabildiğini vurgulayan Atalay, şunları aktardı:

"Aracımızı TAİ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) ile geliştirdik. Bu aracın yapısal malzemesi karbonfiber olup Formula 1 araçlarıyla aynı üretim kalitesine sahiptir. Aynı zamanda mekanik aksanı da alüminyum ağırlıklı olup motor fren diksinde ve direksiyon dişlisinde çelik kullandık. Onun dışındaki her yer karbonfiber ağırlıklıdır. Aracımız, 260 tane güneş hücresinden aldığı enerjiyle oluşturduğu 850 watt güçle, 75 km/hızla düz bir yolda hiç durmadan gidebilmektedir. Eğimler ve normal ivmelenmeler eklendiğinde bu mesafe 750 kilometredir."

Taşıtın aldığı güneş enerjisiyle akülerini şarj ettiğini ve bu yolla motora enerji gittiğini bildiren Atalay, "Şarj edilen akülerin mesafesi güneş enerjisi sayesinde uzamaktadır. Normal bir elektrikli araçtan farkı da şarj noktasında oluşuyor. Bu oluşturulan fark aracın kilometresini 350 kilometreden 700-750 kilometre mesafeye kadar çıkartmaktadır." diye konuştu.

"Gelecek hedeflerimizi anlatacağımız için heyecanlıyız"

Ekip üyesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mert Mutlu ise çıkacakları yolculukta araç üzerinde yaptıkları inovatif geliştirmeleri test etmek istediklerini bu amaçla 2 ay sonra yarışacakları rotaya benzer bir güzergah belirlediklerini söyledi.

16 Temmuz'da yola çıkacaklarını ve sırasıyla güzergahlarının Çanakkale Şehitler Abidesi, Bursa İTÜ Evi, Eskişehir Devrim Arabaları ve son olarak Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacağını belirten Mutlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale Şehitler Abidesi turun duygusal kısmı. Bursa'daki İTÜ evi üniversitemizle ilgili olduğu için rotamızda. Eskişehir'de yapacağımız Devrim arabaları ziyareti ise bizim için olayın teknik motivasyonu açısından önemli. Biz bu aracı yaparken Devrim arabasının sürecini anlatan filmi ekip olarak defalarca izledik. Bizim için büyük motivasyon kaynağı oldu. Şu anda dünya çapında çok meşhur olan elektrikli araba şirketi Tesla bizim rakiplerimizden olan Stanford güneş arabası ekibinin çıkardığı girişimcilerle kurulmuş bir şirket. Bu manada cumhurbaşkanımızı ziyaret bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımızın elektrikli arabalara ve bu sektöre ne kadar değer verdiğini biliyoruz. O yüzden gelecek hedeflerimizi ona da anlatacağımız için heyecanlıyız."

İTÜ Güneş Arabası Ekibi hakkında

İTÜ Güneş Arabası Ekibi 2004 yılında kuruldu. Günümüze kadar 9 farklı araç üreten ekip, bu araçlarla ikisi uluslararası olmak üzere 22 ödül kazanarak Türkiye'nin üniversite öğrenci ekipleri arasında en fazla ödül alan ekibi haline geldi. Yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmelerinin yanı sıra, endüstrideki aktif karşılaşılan konu ve problemleri ele alarak bu problemlere çözüm üretme çalışmalarıyla üniversite-sanayi iş birliğinde önemli rol oynuyorlar. Özellikle günümüzde ivmesi artan elektrikli araçlar konusunda üniversite tarafında destek sağlayan öğrenciler, ileri sürüş teknolojilerinden olan otonom sürüş başta olmak üzere, batarya yönetim sistemi, motor ve sürücü teknolojileri, enerji dönüşümü ve yapısal analiz konularında çalışmalar yaparak endüstriye daha çıkmadan üretken bireyler haline geliyorlar.

Ekipte, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektrik mühendisliği, imalat mühendisliği, inşaat mühendisliği, işletme mühendisliği, kimya mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, malzeme mühendisliği, makine mühendisliği ve meteoroloji mühendisliği gibi farklı programlardan 20'den fazla öğrenci yer alıyor.