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Teknoloji

Ford ve GlobalFoundries'den çip arzını artırmak için iş birliği

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford ve çip üreticisi GlobalFoundries, otomotiv endüstrisi için çip tedarikini artırmak amacıyla stratejik bir iş birliği yapacaklarını duyurdu.

Dilara Zengin   | 18.11.2021
Ford ve GlobalFoundries'den çip arzını artırmak için iş birliği

Washington

Ford'dan yapılan açıklamada, iki şirketin artan çip talebinin karşılanması için birlikte çalışacağı aktarıldı.

Ford ve ABD otomotiv endüstrisi için çip tedarikinin artırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, iki şirketin yarı iletken üretimi ve teknolojisinin gelişiminde stratejik bir iş birliği yapacağı bildirildi.

Açıklamada, Ford ve GlobalFoundries bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladığı belirtilerek, söz konusu anlaşma ile Ford'un mevcut araç serisi için daha fazla yarı iletken kaynağı yaratılmasına ve otomotiv endüstrisini desteklemek amacıyla zengin özelliklere sahip çiplere yönelik artan talebi karşılamak için ortak araştırma ve geliştirme yapılmasına imkan sağlanacağı kaydedildi.

Çip arzında yaşanan küresel sıkıntı Ford ve diğer otomobil üreticilerinin araç üretiminin aksamasına neden olmuştu.

Ford, satışlarının çip tedarikinde küresel çapta yaşanan sıkıntı nedeniyle ağustosta geçen yıla kıyasla yüzde 33,1'lik düşüş gösterdiğini açıklamıştı.

Küresel çip sıkıntısı, otomobil üreticilerini çiplere erişimi artırmanın yollarını aramaya yönlendirmişti.

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