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Teknoloji, Yapay zeka

Fas, orman yangınlarına karşı modern teknolojiyi kullanacak

Fas'ta bu yıl aşırı sıcakların orman yangını riskini artırmasıyla birlikte yetkililer, modern teknolojileri kullanmaya yöneldi.

Khalid Mejdoup  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Fas, orman yangınlarına karşı modern teknolojiyi kullanacak

Rabat

Fas, her yıl yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan ormanlarda çıkan yangınlarla mücadele ediyor. 2023'te 466 civarındaki yangında 6 bin 426 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı, kuraklık ve uzun süreli sıcak hava dalgaları sebebiyle bu yıl orman yangını riskinde artış yaşanacağı uyarısı yaptı.

Bunun ardından, yangınlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için yapay zeka, dron ve uydu gibi modern teknolojinin kullanıma sokulmasına karar verildi.

Orman yangınlarına karşı modern teknoloji devrede

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı Genel Müdürü Abdurrahim el-Humi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınların ormanlara büyük zarar verdiğini söyledi.

Fas'ın, ormanları yangınlardan korumaya dönük bir stratejisi olduğunu belirten Humi, bu stratejinin, yangın riski taşıyan noktaları önceden belirlemeye dayalı olduğuna işaret etti.

Humi, "Su ve Orman Ajansı, yangın riskine en açık noktaları belirlemek için yapay zekayı barındıran bir bilgilendirme sistemi kullanıyor. Bunun yanı sıra itfaiyeciler ve yangın söndürme uçakları da çalışmalara katılıyor." dedi.

Dron kullanımına da değinen Humi, Fas'ta yangınların izlenmesi ve takip edilmesi amacıyla bir adet dron bulunduğunu ancak Ajansın 7 dron daha almayı planladığını belirtti.

Humi, mayıs ayında düzenlediği bir basın toplantısında ise ajansın, yangınları azaltmak için günün her saati veri ve görüntü sağlayabilen küçük Amerikan yapımı uyduları kullanmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Modern teknolojiyi kullanıma sokmanın yanı sıra halkı da orman yangınlarına karşı bilinçlendirdiklerini dile getiren Humi, Ajansın her yıl mayıs ayında ormanlık alanlara yakın bölgelerde yaşayan halkı yangınlara karşı bilinçlendirmek ve eğitmek için kampanyalar düzenlediğini kaydetti.

Fas'ta pek çok kent orman yangınlarına karşı uyarılmıştı

Ajans 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 10 ilin (Tanca, Asilah, El-Fahs, Ancera, Nazur, El-Araiş, El-Huz, Hanifra, Tavnat, Taza, Berkan, Suveyra) kırmızı alarm seviyesinde olduğunu belirtmiş ve bu illerde ormanlara yakın yerlerde yaşayanları uyarmıştı.

Açıklamada ayrıca, Şafşavan, Tatvan, El-Mazik el-Fineydık, Beni Mellal, El-Humeysat, Tavrirt, Tarudant ve Vecde illerinin "turuncu", el-Huseyme, Sidi Süleyman, El-Kunaytıra ve Agadir'in de "sarı" alarm seviyesinde olduğu belirtilmişti.

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