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Facebook seçimlerle ilgili paylaşımların hangi ülkeden yapıldığını gösterecek

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD seçimlerinde yabancı ülkelerden kaynaklanan dezenformasyonu önlemek için, seçimlerle ilgili paylaşımlara, hangi ülkedeki hesaplardan yapıldığını gösteren etiketler ekleyeceğini bildirdi.

Emre Aytekin   | 22.04.2020
Facebook seçimlerle ilgili paylaşımların hangi ülkeden yapıldığını gösterecek

Ankara

Facebook'tan yapılan açıklamada, yeni uygulamanın ABD içindeki meşru siyasi gruplar veya partileri taklit eden yabancı kaynaklı sayfaları deşifre etmeyi amaçladığı belirtildi. 

Yeni uygulamayla kullanıcılar Facebook ve Instagram'da siyasi içerikli seçim mesajları paylaşan hesapların hangi ülkeden olduğu ve sitedeki geçmişiyle ilgili bilgi edinebilecek.

Facebook'un yeni adımı, Rusya ve bazı ülkelerin sosyal medyayı kullanarak seçmenleri yönlendirmeye çalıştığına dair iddiaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Facebook, geçen yıl 22 Ekim'de İran ve Rusya'dan yönetilen bazı sayfaları, ABD 2020 başkanlık ön seçimlerini etkileme amacı taşıdıkları gerekçesiyle kaldırmıştı.

Şirket, martta Afrika ülkelerinde ABD iç politikasını hedef alan yüzlerce hesabı Rusya kaynaklı olduğu gerekçesiyle silmişti.

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