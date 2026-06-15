Esenler Belediyesinin "İş'te Yapay Zeka" programı mezuniyet töreni

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katılımcıların eğitimde 3 temel mantığı öğrendiğini söyledi.

Yapay zekayı eğitmek gerektiğini, bunun için belediyede yapay zeka eğitim merkezi kurduklarını belirten Göksu, "Biz, devlet olarak, millet olarak, her zaman alın terimizi, gücümüzü, bir olmayı, beraber olmayı önemsedik. Birlikte Türkiye olmayı önemsedik. Biz, hep beraber, birlikte Türkiye olmanın aşkı ve heyecanıyla bu Türkiye'nin her bir çocuğunun geleceğini inşa etmek konusunda seferber olmaya hazırız." diye konuştu.

“Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu icat etmektir”

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, sürdürülebilir ve tam bağımsız bir büyümenin ancak eğitim, teknoloji ve kalkınma üçlü saç ayağının sağlam temeller üzerine inşa edilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın bu üçlüye eşlik eden en önemli bileşenlerden biri olarak tüm alanlarda paradigmaları değiştirdiğini anlatan Debik, "Dünyayı dönüştüren bu gücün hızı da baş döndürücü. Bu hızla ilerlemek için vakit kaybetmeden üzerimize düşen çalışmaları yapmalıyız. Çünkü geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu icat etmektir. Bilim ve teknolojinin kalbi olan üniversiteler ve teknoparklar olarak, devlet kurumlarımızla ve girişimcilerimizle birlikte gövdemizi taşın altına koymamız gerekiyor. Üniversitemiz, bu stratejik alanın akademik ve pratik liderliğini üstlenmenin tarihi sorumluluğunu taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Rektör Debik, yakın zamanda kurdukları, İngilizce eğitim veren Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü'nün geliştirdiği yapay zeka modelinin bu alandaki iddialarını somut bir başarıya dönüştürdüğünü kaydetti.

“Yapay zeka da insanlık tarihinde etkili ve sarsıcı bir dönüşüm, bir eşik”

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent de yapay zekanın önemini anlattı.

Taşkent, "Nasıl ki buhar makinesinin icadı sanayi devrimini tetiklemiş, nasıl ki elektrik hayatımıza girmesiyle bütün iş süreçlerini, üretim süreçlerini hatta yaşam standartlarını dönüştürmüş, internet, bilgi ve iletişim ağlarını yeniden tanımlamışsa yapay zeka da insanlık tarihinde bu derecede etkili ve sarsıcı bir dönüşüm, bir eşik. Etkisi de günden güne daha da belirginleşecek." diye konuştu.

Rekabette geriye düşmemek için sahip olunan genç nüfus veya fiziksel altyapının tek başına yeterli olmadığını kaydeden Taşkent, veriyi üreten, işleyen, teknolojiyi kullanan ve dönüştüren nitelikli insan kaynağına da yatırım yapmak gerektiğini belirtti.

Yapay zekayla rekabet eden değil, onu etkin kullanarak rekabete giren, zinde bir iş gücünün önemine değinen Taşkent, "Bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz bu proje tam da bu doğrultuda atılmış önemli bir adım." dedi.

Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sunacak insan kaynağının yetiştirilmesini hedefleyen proje kapsamında, 12 hafta boyunca süren kapsamlı eğitimi başarıyla tamamlayan 1600 gence mezuniyet belgeleri törenle takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın öğrencilere sertifikalarını verdiği programda katılımcılar daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.