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Teknoloji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TEI'de meslek lisesi öğrencileriyle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) düzenlenen "Gençliğin Enerjisi TEI'de Buluşuyor" programında meslek lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Deniz Açık  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TEI'de meslek lisesi öğrencileriyle buluştu

Eskişehir

TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEI'nin ev sahipliğinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen etkinlikte Bakan Dönmez ve TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, gençlere tecrübelerini aktarıp onlara tavsiyelerde bulundu.

Dönmez, geleceğin mühendis ve teknisyenlerine, iş hayatlarına hazırlanırlarken ve kariyerlerinde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında tavsiyeler verdi.

Akşit ise TEI'de yer almak isteyen gençlere şirketin kariyer ve gelişim programlarından bahsetti.

Bu arada, öğrenciler etkinlik alanına getirilen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u inceledi.

Akşit de etkinliğin ardından TEI Eskişehir Kampüsü'nde Togg ile tur attı.

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