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Teknoloji

Endüstriyel makinelerin verimliliğini ölçüp bakım önerisi sunan cihaz tasarladı

Çukurova Kalkınma Ajansının (ÇKA) desteğiyle Mersin Teknokent'te şirket kuran 36 yaşındaki mühendis Yetkin Tongar Serimer'in geliştirdiği cihaz, endüstriyel makinelerin verimliliğini ölçüp herhangi bir arıza meydana gelmeden bakım önerisi sunuyor.

Yakup Sağlam  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Endüstriyel makinelerin verimliliğini ölçüp bakım önerisi sunan cihaz tasarladı Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Mersin

Elektrik elektronik Mühendisi Serimer, 2023'te sanayi ve altyapı sektörlerinde kullanılan makinelerin verimli çalışmasını sağlayacak cihaz tasarlamak için proje çalışmalarına başladı.

Mersin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Yanık'ın akademik danışmanlığında yürütülen projesini 1 yılda tamamlayan Serimer, ÇKA'nın "Genç Girişimci Destek Programı"na başvurdu.

Serimer'in endüstriyel makinelere bakım planı sunan projesi, ÇKA'nın değerlendirmesinde desteklenmeye uygun bulundu.

Aldığı destekle Mersin Teknokent'te yazılım ve donanım şirketi kuran Serimer, "MIOTE" adını verdiği yapay zeka destekli cihazı tasarladı.

Cihaz, kabloyla bağlandığı endüstriyel makinelerin verimliliklerini ölçüp herhangi bir arıza meydana gelmeden bakım önerisi sunuyor.

"Fabrika ve altyapı şirketlerinde kullanılıyor"

Mühendis Yetkin Tongar Serimer, AA muhabirine, cihaz sayesinde makinelerin daha verimli ve uzun ömürlü çalışacağını söyledi.

Ürünün yüzde 90 yerlilik oranına sahip olduğunu dile getiren Serimer, şöyle konuştu:

"Cihaz, şirketlerdeki makinelerin arıza yapmadan önce ne tür problemleri olduğunu tespit etme imkanı sağlıyor. Elektriksel parametreleri inceleyerek olağan dışı durumları yapay zekayla belirleyip kullanıcılara sunuyor. Ürünümüz makinelerin verimini ve nasıl bakım yapılması gerektiğini hesaplıyor. Müşterilerimiz için hem arıza tespitlerini gerçekleştiriyor hem de onlara verimlilikle ilgili ne tür işlemler yapmaları gerektiğini bildiriyoruz."

Serimer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle katıldıkları Amerika Birleşik Devletleri ve Portekiz'deki fuarlarda cihazı tanıtma imkanı bulduklarını belirterek, "Cihaz şu an bazı fabrikalar ve altyapı şirketlerinde kullanılıyor." dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun yardımıyla projeyi daha da geliştirdiklerini anlatan Serimer, makinelerdeki arızaları minimuma düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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