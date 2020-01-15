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Düşük yapan her 6 kadından birinde travma sonrası stres bozukluğu görülüyor

Gebeliğin erken döneminde düşük yapan yaklaşık her 6 kadından birinin, travma sonrası stres bozukluğunun uzun dönemli semptomlarını gösterdiği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 15.01.2020
Düşük yapan her 6 kadından birinde travma sonrası stres bozukluğu görülüyor

Ankara

İngiltere'de Imperial College London ve Belçika'da Leuven Katolik Üniversitesinin 650 kadının katılımıyla yaptığı araştırmaya göre, çoğu 12 haftalık gebelikten önce düşük yapan kadınların yüzde 29'unda bir ay sonra yapılan görüşmede travma sonrası stres bozukluğunun semptomlarına rastlandı. 

Aynı grupla düşükten 9 ay sonra yapılan görüşmede ise kadınların yüzde 18'inde travma sonrası stres bozukluğu semptomlarının devam ettiği gözlendi.

Düşükten bir ay sonra kadınların yüzde 24'ünde kaygı bozukluğu, yüzde 11'inde depresyon tespit edilen araştırmada, düşükten 9 ay sonra kadınların yüzde 17'sinde kaygı bozukluğunun, yüzde 6'sında da depresyonun etkilerinin sürdüğü ortaya çıktı.

Imperial College London'da görevli doktor Jessica Farren, düşüğün çok travmatik bir deneyim olabileceğine işaret ederek, "Bazı kadınlar ilk kez kontrolleri dışında bir şey yaşıyor. Bunlar, sizde derin izler bırakan olaylar olabilir. " ifadesini kullandı.

Uzmanların 2016'da yaptığı daha küçük çaplı bir araştırma da gebeliğin erken döneminde bebeğin kaybedilmesinin, travma sonrası stres bozukluğu semptomlarını tetikleyebileceğini ortaya koymuştu.


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Düşük yapan her 6 kadından birinde travma sonrası stres bozukluğu görülüyor