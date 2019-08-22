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Bilim Teknoloji

Düşük düzeyde hava kirliliği bile ölüm riskini artırabilir

Bilim insanları yeni bir araştırma ile hava kirliliğine düşük düzeylerde maruz kalmanın bile ölüm riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Emel Öz Gözellik   | 22.08.2019
Düşük düzeyde hava kirliliği bile ölüm riskini artırabilir

Ankara

Çin'deki Fudan Üniversitesinden Dr. Haidong Kan'ın liderliğinde yürütülen çalışmada, 24 ülke ve bölgeden 652 kentteki hava kirliliği ve ölüm oranı verileri incelendi. 

"New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan 30 yıllık verilere dayanan araştırmada, hava kirleticilerden partikül maddelerin (PM10, PM2.5) ölüm oranı üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Dr. Haidong Kan, düşük düzeylerde toksik hava kirleticilere maruz kalmanın kalp, damar ve solunum hastalıklarından ölüm riskini artırabildiğine işaret ederek, halihazırdaki hava kalitesi değerlerinin kamu sağlığını korumada yetersiz kaldığını belirtti.

"Hava kirliliğine maruz kalmada güvenli bir eşik yok"

Avustralya'daki Monash Üniversitesi Kamu Sağlığı ve Önleyici Tıp Bölümünden Yuming Guo da hava kirliliğine maruz kalmada güvenli bir eşik bulunmadığına dikkat çekerek, hava kirliliğine düşük düzeylerde maruz kalmanın bile ölüm riskini artırabileceğini ifade etti.

Guo, hava içerisinde asılı halde bulunan partikül madde ne kadar küçük olursa ciğerlere nüfuz etmesinin o kadar kolaylaştığını dile getirdi.

ABD Tabipler Birliği yayını "JAMA Journal"da yayımlanan bir araştırmada da hava kirliğine sürekli maruz kalmanın, akciğer ve alt solunum yolları hastalıklarına yakalanma riski bakımından günde bir paket sigara içmeye eş değer olduğu uyarısında bulunulmuştu.

Chicago Üniversitesinden uzmanlar da çocuk yaşta maruz kalınan hava kirliliğinin, bipolar bozukluk, şizofreni ve depresyon gibi rahatsızlıklarla bağlantılı olduğu tespit edilmişti.





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