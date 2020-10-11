Euro
9.31
Dolar
7.87
BIST 100
1,165.70
Altın
1,930.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Dünya'ya yaklaşan gök cisminin eski bir roket parçası olduğunu öne sürüldü

Dünya'ya yaklaştığı eylül ayında keşfedilen gök cisminin asteroid değil 54 yıl önce Ay misyonunda kullanılan bir roket parçası olabileceği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 11.10.2020
Dünya'ya yaklaşan gök cisminin eski bir roket parçası olduğunu öne sürüldü

Ankara

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) önde gelen astreoid uzmanı Paul Chodas, "2020 SO" adlı gök cisminin, ajansın 1966 yılında Surveyor 2 aracını Ay'a taşıyan Centaur roketinin parçaolduğunu öne sürdü. 

Surveyor 2, motorlarından birindeki ateşleme sorunu nedeniyle yumuşak iniş yapmak yerine Ay yüzeyine çarpmıştı.

Centaur roketi ise Ay'ı pas geçerek planlandığı gibi Güneş'in yörüngesinde hurdaya çıkmış ve bir daha görülmemişti.

Hawaii'deki bir teleskop geçen ay gizemli bir cismin Dünya'ya yaklaştığını keşfetmişti. Cisim hemen Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi'nin Güneş Sistemi'ndeki asteroit ve kuyruklu yıldızlar listesine eklenmişti.

Gök bilimciler "2020 SO" ismi verilen cismin kasım ortasında gezegenin çekim alanına gireceğini, 4 ay kadar Dünya'nın yeni "Mini Ay"ı olabileceği açıklamıştı.

Parlaklığından cismin uzunluğunun, neredeyse Centaur kadar, yaklaşık 8 metre olduğu hesap edilmişti.

Paul Chodas'ın dikkatini çeken şey ise, "2020 SO"nun Güneş etrafındaki yakın dairesel yörüngesinin Dünya'nınkine çok benzemesi oldu.

Bunun bir asteroid için sıra dışı bir durum olduğu, cismin Dünya ile aynı düzlemde bulunmasının ve gezegene asteroid standartlarının altında, saatte 2400 kilometre hızla yaklaşmasının da asteroid olma ihtimalini düşürdüğü belirtildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 Kovid-19 vakası görüldü
Tüberküloz aşısının Kovid-19'a karşı koruyuculuğu test edilecek
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 59 kişi hayatını kaybetti
Aşk hormonu oksitosin Kovid-19'un tedavisi için potansiyel taşıyor

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya'ya yaklaşan gök cisminin eski bir roket parçası olduğunu öne sürüldü

KKTC'de oy verme işlemi sona erdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın yönetimi tüm bu suçların sorumlusudur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın yönetimi tüm bu suçların sorumlusudur
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahip

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahip
Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplum Ermenistan'ın hukuk tanımazlığına artık dur demeli

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplum Ermenistan'ın hukuk tanımazlığına artık dur demeli