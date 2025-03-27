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Teknoloji

Dünya'dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir sarmal galaksi keşfedildi

Astronomlar, Dünya'dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzakta bulunan bir sarmal galaksi keşfettiklerini bildirdi.

Sercan İrkin  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Dünya'dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir sarmal galaksi keşfedildi

İstanbul

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Dünya'nın yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklığında keşfedilen sarmal galaksiye "2MASX J23453268−0449256" adı verildi.

Gök bilimciler, bu galaksinin merkezinde Güneş'in kütlesinden milyarlarca kat daha büyük olan süper kütleli bir kara delik bulunduğunu aktardı.

Bu kara deliğin, altı milyon ışık yılı uzunluğunda radyo jetleri yaydığına dikkati çeken gök bilimciler, söz konusu radyo jetlerinin galaksideki yaşamı tamamen yok edebilecek kadar güçlü olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gök bilimciler, bu kadar güçlü radyo jetlerinin genellikle eliptik galaksilerde gözlemlendiğini belirterek, sarmal galakside tespit edilmesinin "alışılmadık bir durum" olduğunu ifade etti.

Bu güçteki radyo jetlerinin bir sarmal galaksiyi parçalaması veya bozmasını beklediklerini ifade eden gök bilimciler, ancak bu galaksinin varlığını sürdürmeye devam etmesinin dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Gök bilimciler, bu radyo jetlerinin güneş sistemine doğru yönelmesi halinde, gezegenlerin atmosferlerini yok ederek kitlesel yok oluşa neden olabileceğini kaydetti.

Astronomlar, yeni keşfedilen bu galakside Samanyolu galaksisine kıyasla 10 kat daha fazla karanlık madde bulunduğunu aktardı.

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