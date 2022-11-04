Dolar
18.61
Euro
18.20
Altın
1,647.46
ETH/USDT
1,580.80
BTC/USDT
20,604.00
BIST 100
4,105.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

"Dron avcısı" ihracata doymuyor

Koordinat yanıltma (spoofing) özelliğiyle dikkati çeken İlter Drone Tespit ve Engelleme Sistemi'nin ihraç edileceği ülkelere Endonezya eklendi.

Göksel Yıldırım   | 04.11.2022
"Dron avcısı" ihracata doymuyor Fotoğraf: Göksel Yıldırım/AA

Cakarta

Boğaziçi Savunma Teknolojileri, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022 Fuarı'nda yeni ihracat sözleşmesi imzaladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan, AA muhabirine, yaklaşık 5-6 yıldır insansız hava araçlarının tespitine ve engellenmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İnsansız hava araçlarının öneminin arttığını ve artmaya da devam edeceğini belirten Aslan, söz konusu araçların rol almaktan ziyade rol değiştiren konuma geçtiğini vurguladı.

Aslan, bu kadar kritik öneme sahip sistemlerin Türkiye ve müttefik ülkelere zarar vermesini önlemek için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, sahada gelişen ve değişen tehditlere sistemlerini konfigüre ederek bu çağa ayak uydurduklarını dile getirdi.

Endonezya Milli Savunma Bakanlığı ile yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmaları bulunduğu bilgisini veren Aslan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte Endonezya Milli Savunma Bakanlığı heyetleri ülkemize gelerek sistemlerimizi yakından inceledi, birtakım test senaryoları uyguladı. Endonezya'daki testler başarıyla tamamlandı. Bunun ardından süreç imza aşamasına geldi, bu kontratı imzalamış olduk. Bu kapsamda Endonezya Milli Savunma Bakanlığına İlter'in çeşitli versiyonlarından oluşan bir paket teslim edeceğiz. Sözleşme süremiz 18 ay. 18 ay içinde ürünleri sağlıklı şekilde üretip, ülkeye kazandırıp, kullanıma açmayı düşünüyoruz. "

Aslan, İlter Drone Tespit ve Engelleme Sistemi ihraç edilen ülke sayısının 10'a ulaştığını bildirdi.

Tehditleri otonom önlüyor

İlter'in en büyük özelliğinin otonom çalışması olduğuna dikkati çeken Aslan, şunları kaydetti:

"Personel, özellikle de yetişmiş personel istihdamı her zaman mümkün olmayabiliyor. Sahada personel yetiştiriyorsunuz fakat sürekli değişiklikler neticesinde yeniden eğitim vermek hem kullanıcılar hem bizler için zor oluyor. Bu kapsamda, sistemlerin daha otonom çalışabilmesine yönelik enerjimizi harcadık ve geldiğimiz noktada hem radar sistemlerimiz hem araç sensörlerimiz hem optik algılayıcılarımız tümüyle otomatik çalışabiliyor. İnsan inisiyatifine çok fazla şey bırakmamaya özen gösteriyoruz. İlter'in çalışma prensibi de buna dayalı. Tamamen otonom çalışabilen, insansız hava araçlarını RF sensör, optik yardımıyla ya da radar desteğiyle tespit edip, farklı şekillerde karıştırma yöntemleriyle (bunların içinde koordinat bozma sistemlerimiz var, farklı engelleme sistemlerimiz var) bunların karışmasını sağlayarak korunan bölgeye yaklaşmamasını temin ediyoruz. Boğaziçi Savunma bu konuda sahada ciddi tecrübelere imza atmış bir firmadır. Firmamız hem yurt içi hem yurt dışı operasyonlarda çok etkin rol aldı ve çok şükür aldığı bütün rolleri de başarıyla tamamladı."

İlter Drone Tespit ve Engelleme Sistemi'nin bir ürün ailesi olduğuna işaret eden Fatih Aslan, 1 kilometreden 150 kilometreye kadar menzilli sistemlere sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İçişleri Bakanı Soylu: İzmir'de yaklaşık 20 binada hasar var, yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor
İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (F-16 satışı) Bir iki ay içerisinde sürecin tamamlama ihtimali yüksek görünüyor

Benzer haberler

"Dron avcısı" ihracata doymuyor

"Dron avcısı" ihracata doymuyor

Katlanabilir dipçikli tüfeğin ilk kullanıcısı Endonezya olacak

Milli füze Khan'ın ilk ihracatı Endonezya'ya yapılacak

Türk savunma sanayisinin Asya'daki etkinliği artıyor

Türk savunma sanayisinin Asya'daki etkinliği artıyor
Türk zırhlı aracı Yörük 4x4'e Endonezya yolu göründü

Türk zırhlı aracı Yörük 4x4'e Endonezya yolu göründü
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet