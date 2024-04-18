Dolar
32.51
Euro
34.82
Altın
2,383.27
ETH/USDT
3,011.60
BTC/USDT
61,849.00
BIST 100
9,541.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Dinozorlar Çağı'nda yaşamış dev deniz sürüngeni türü keşfedildi

Bilim insanları, İngiltere'de buldukları fosillerin yaklaşık 202 milyon yıl önce okyanuslarda yaşamış, şu ana kadar bilinen en uzun deniz sürüngeni, yeni "ihtiyozor" türüne ait olduğunu tespit etti.

Sercan İrkin  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Dinozorlar Çağı'nda yaşamış dev deniz sürüngeni türü keşfedildi

Istanbul

Plos ONE dergisinde yayımlanan makaleye göre bilim insanları, Somerset bölgesindeki sahillerde 2016 ve 2020 yıllarında bulunan fosilleşmiş çene kemiklerini inceledi.

Araştırmada çene kemiklerinin şu ana kadar bilinen en uzun deniz sürüngeni, yeni ihtiyozor türüne ait olduğu belirlendi.

Gün yüzüne çıkarılan fosillerden bilim insanları, bu yeni türü "Ichthyotitan severnensis" olarak adlandırdı.

Bilim insanları, türün yaklaşık 202 milyon yıl önce dinozorlarla aynı dönemde yaşadığına işaret etti.

Araştırma ekibinden İngiltere'deki Bristol Üniversitesinde görevli paleontolog Dr. Dean Lomax, "İlki bir metre, diğeri iki metre uzunluğundaki çene kemiklerinin boyutuna dayanarak hayvanın 25 metre uzunluğunda olabileceğini hesapladık." bilgisini paylaştı.

Lomax, bulunan yeni türün tam boyunu tespit etmek için daha çok kanıta ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Dünyada yaşayan en büyük hayvanın yaklaşık 33 metrelik mavi balina olduğu düşünülüyor. Bilim insanları, bu türün boyut açısından mavi balinalara yakın olabileceğine inanıyor.

Fosilleşmiş çene kemikleri, İngiltere'deki Bristol Müzesi ve Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan askeri heyeti, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti
"Mahzen-28" operasyonlarında yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 41 kişi yakalandı
Mahkeme "küfre küfürle karşılığı tolere edilebilir" buldu
Türkiye'den insani yardımı Gazze'ye götüren 9. gemi Mısır açıklarına ulaştı
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son iki haftada 75 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Dinozorlar Çağı'nda yaşamış dev deniz sürüngeni türü keşfedildi

Dinozorlar Çağı'nda yaşamış dev deniz sürüngeni türü keşfedildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet