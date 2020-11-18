Euro
9.16
Dolar
7.71
BIST 100
1,274.52
Altın
1,869.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşuyor.
logo
Bilim Teknoloji

Dinozor nüfusunun Dünya'ya asteroit çarpmadan önce azalmadığı ileri sürüldü

Yeryüzünde dinozor nüfusunun, Dünya'ya asteroit çarpmasından önce azalmadığı ileri sürüldü.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 18.11.2020
Dinozor nüfusunun Dünya'ya asteroit çarpmadan önce azalmadığı ileri sürüldü

Ankara

The Independent gazetesinin haberine göre, Bath Üniversitesi ve Doğa Tarihi Müzesi'nden bilim insanları, asteroit Dünya'ya çarpmamış olsaydı dinozorların yerkürede daha uzun süre hakimiyetlerini sürdürebileceklerini açıkladı.

Bilim insanları, bu sonuca ulaşmak için farklı dinozor aile ağacını bir araya getirdi, ana dinozor gruplarının bu dönemde hala yeni türler dünyaya getirip getirmediğini ölçmek için istatistiksel modelleme kullandı.

Araştırmada Dünya'ya çarpan asteroit o denli yıkıcı olmasaydı, dinozorların yeryüzünde en baskın kara hayvanı olabileceği ve daha da gelişebileceği sonucuna varıldı.

Daha önce yapılan çalışmalar, Dünya'ya yaklaşık 66 milyon yıl önce asteroit çarptığında dinozor nüfusunun halihazırda ciddi biçimde azalma sürecine girmiş olduğu önermesinde bulunmuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Janssen şirketinin Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri 9 ülkede başlayacak
ABD'de klinik deneyleri devam eden TML Kovid-19 ilacı umut vadediyor
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 56 milyonu geçti
İstanbul Valisi Yerlikaya: Artık 'maske tak' demiyoruz, 'maskeni indirme, can alma' diyoruz
Kovid-19 salgınının Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının üzerinden bir yıl geçti

Benzer haberler

Dinozor nüfusunun Dünya'ya asteroit çarpmadan önce azalmadığı ileri sürüldü

Dinozor nüfusunun Dünya'ya asteroit çarpmadan önce azalmadığı ileri sürüldü

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 56 milyonu geçti

Filistinliler Pompeo’nun Yahudi yerleşim birimine ziyaret planını protesto etti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti
AB bütçesinde veto krizi

AB bütçesinde veto krizi
Şuşalılar gençliklerinin geçtiği şehre çocuklarıyla dönecekler

Şuşalılar gençliklerinin geçtiği şehre çocuklarıyla dönecekler