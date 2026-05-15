Dijitalpark Teknokent, Çekmeköy yerleşkesinde 2,2 milyar TL yatırımla ikinci blokunu hizmete açtı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesi ortaklığında kurulan Dijitalpark Teknokent, Çekmeköy yerleşkesinde yaptırdığı yeni bloku girişimcilerin hizmetine sundu.

Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun başından bu yana girişimcilerden yoğun ilgi gören Dijitalpark Teknokent, gerçekleştirdiği 2,2 milyar TL’lik blok yatırımıyla kapasitesini artırdı. Yeni B Blok’un devreye alınmasıyla birlikte Dijitalpark Teknokent’in toplam yerleşke alanı yaklaşık 39 bin metrekareye ulaştı.

Hizmete açılan ikinci blok, Çekmeköy Yerleşkesi için tasarlanan 7 bloklu ödüllü master planın ikinci ayağını oluşturuyor. Tipik teknopark binası anlayışından farklı, yaşam merkezi konseptiyle kurgulanan proje, ileriki yıllarda diğer blokların devreye girmesiyle kademeli olarak büyümeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, Dijitalpark Teknokent’in teknolojik altyapı ve fiziki imkânlar açısından Türkiye'nin en genç ve dinamik yerleşkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz Çekmeköy’de girişimci ekosistemi habitatı oluşturmak ve yeni unicorn adayları çıkartmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük fintek kümelenmesi Çekmeköy'de

Dijitalpark Teknokent bünyesindeki 400 firmanın yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen 80 firmanın tamamen fintek odaklı olarak faaliyet gösterdiğine değinen Engin, "Türkiye genelindeki 835 fintek şirketinin yaklaşık yüzde 10’unu bünyesinde barındıran Dijitalpark Teknokent, bu yoğunluğuyla Türkiye’nin en büyük fintek kümelenmesini oluşturuyor. Çekmeköy yerleşkesindeki kapasite artışı, bu kümelenmenin daha da güçlenmesine zemin hazırlıyor." açıklamasında bulundu.

2025 yılının Dijitalpark Teknokent için verimli geçtiğini belirten Engin, bünyelerinde yer alan firmaların toplam mal ve hizmet üretim değerinin 200 milyon doları aştığını, kuluçka firmalarının AR-GE satışlarının da yaklaşık 1,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Kapasite artışıyla Çekmeköy’den 50 milyon dolar ihracat hedefi

İkinci blokun yalnızca fiziksel bir genişleme olmadığını kaydeden Prof. Dr. Engin, bu yatırımın doğrudan ekonomik çıktılara da yansımasını beklediklerini vurguladı. 2025 yılını 31 milyon dolar ihracat geliri ile kapatan Dijitalpark Teknokent'in son 3 yılda toplam 75 milyon doları aşan ihracat gelirine ulaştığına dikkati çeken Engin, hedeflerinin, yeni blokun devreye girmesiyle birlikte yıllık ihracat gelirini 50 milyon doların üzerine taşımak olduğunu belirtti.

Engin, hedeflerinin 5 yıl sonra ihracat gelirini yıllık 100 milyon dolar seviyesine çıkartmak olduğuna işaret ederek, "İkinci blokun devreye girmesiyle birlikte, hâlihazırda 400 olan firma sayısının 600’e, 4 bin kişi olan istihdam sayısının ise 5 bin kişiye çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çekmeköy GO: 400 girişimci için kuluçka merkezi

Açıklamaya göre, ikinci blokta devreye giren Çekmeköy GO girişim ofisi de dikkati çekiyor. Yaklaşık 1500 metrekare büyüklüğü ve 400 girişimci kapasitesiyle öne çıkan merkez, erken aşama girişimlere özel olarak tasarlandı.

Çekmeköy Yerleşkesi’nde artık yalnızca büyük ölçekli AR-GE firmaları değil, henüz filizlenen fikir ve girişimler de güçlü bir destek ortamı buluyor. Merkez, mentorluk, yatırımcı buluşmaları ve altyapı desteği gibi hizmetleri bünyesinde barındırıyor.