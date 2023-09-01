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Teknoloji

Dijital uygulamalar okulda başlayan zorbalığı eve taşıyor

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, okulda başlayan zorbalığın WhatsApp ve benzeri uygulamalar aracılığıyla evde de devam ettiğini söyledi.

Hülya Ömür Uylaş  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Dijital uygulamalar okulda başlayan zorbalığı eve taşıyor

Ankara

Eraslan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, okulların açılmasına sayılı günler kala velilere uyarılarda bulundu.

Yaz tatili boyunca çocukların gereğinden fazla ekrana maruz kaldığını anlatan Eraslan, bunun okul döneminde de devam ettiğini dile getirdi.

Çocukların okulda zaman zaman zorbalıkla karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Eraslan, şunları kaydetti:

"Eskiden okuldan evimize geldiğimizde huzur buluyor, dinleniyor, sıcak yuvamızda anne babamız ve kardeşlerimizle etkileşim içinde oluyorduk. Şimdi çocuklar eve geldiklerinde kendilerini odalarına kapatıyor, ellerindeki akıllı telefonlarla saatler geçirebiliyorlar. WhatsApp ve benzeri uygulamalar aracılığıyla birbirlerine zorbalık yapabiliyorlar. Okulda başlayan zorbalık evde de devam ediyor."

Ebeveynlere "paylaşım" uyarısı

Eraslan, ebeveynlerin, çocuklarının neye maruz kaldığı, sosyal medyada ne tür içeriklere eriştiğini takipte zorlandıklarını belirterek, sosyal medyanın istismara da zemin hazırladığını belirtti.

Sosyal medyanın çocuklar için birçok risk ve olumsuzluk içerdiğinin altını çizen Eraslan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla, çocuklar bu tür platformlarda iletişim açısından mesajı alımlayan olmaktan çıkıp, içerik üretir hale getirildi. Sosyal medyada ebeveynleri tarafından içerik üretmesi teşvik edilen hatta zorlanan çocuklar birer 'çocuk influencer' ve 'mikro ünlü' haline getirilmeye çalışılıyor. Yapılan her paylaşım ile çocukların dijital ayak izi oluşturuluyor. Çocuklar bu paylaşımların gelecekte kimliklerinin önemli bir parçası olacağı gerçeğinden bihaber şekilde yaşamaktadırlar."

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