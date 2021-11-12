Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri belirtildi.
Millî Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında; TCG KİLİMLİ ve TCG KARADENİZ EREĞLİ karakol gemilerimiz, atışlı Deniz Kabul Test faaliyetlerini Karadeniz’de başarıyla icra etti. pic.twitter.com/cy2tFGyvtb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2021
Karadeniz’de yapılan testlere ait atış fotoğrafları da paylaşıldı.
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