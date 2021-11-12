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Teknoloji

Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Barış Gündoğan   | 12.11.2021
Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri belirtildi.

Karadeniz’de yapılan testlere ait atış fotoğrafları da paylaşıldı.


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