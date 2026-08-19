Deniz ve hava araçlarından TEKNOFEST Mavi Vatan öncesi selamlama geçişi

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesinde Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte, TCG Anadolu ve TCG Heybeliada yer aldı.

[1/15] Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki seçkin platformlar, "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliği öncesinde Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi. [2/15] [3/15] [4/15] [5/15] [6/15] [7/15] [8/15] [9/15] [10/15] [11/15] [12/15] [13/15] [14/15] [15/15] × [1/15] Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki seçkin platformlar, "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliği öncesinde Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi. [2/15] [3/15] [4/15] [5/15] [6/15] [7/15] [8/15] [9/15] [10/15] [11/15] [12/15] [13/15] [14/15] [15/15]

Türk donanmasının geçişini kıyıdan takip eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla platformları izledi.

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Selamlama geçişini tamamlayan unsurlar, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit, Seka Park ve Derince güzergahına doğru ilerleyişini sürdürdü.

Deniz araçları İzmit Körfezi'nden geçiş yaptı

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen TEKNOFEST Mavi Vatan, İzmit Körfezi'nde tarihi bir buluşmaya sahne oluyor. "Türk bayrağını al, Körfeze gel" çağrısıyla sahil kenarlarına gelen vatandaşlar, Türk donanmasının gurur veren geçişine tanıklık etti.

Selamlama geçişi, Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve Sekapark rotasını takip ederek Derince'de son buldu.

Denizlerdeki bu görkemli geçişte, Türk donanmasının gururu TCG Alemdar, TCG Akçay, TCG Barbaros, TCG Salihreis ve TCG Derya başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemiler ve denizaltılar yer aldı.

Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte ise TCG Anadolu ve TCG Heybeliada görev yaptı.

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Hava araçları İzmit Körfezi semalarından geçiş yaptı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında uçak, helikopter ve insansız hava araçlarıyla hava selamlama faaliyeti gerçekleştirildi.

"Türk Bayrağını Al, Körfeze Gel" çağrısıyla insanlar, "milli kanatların" selamlama uçuşuna tanıklık etti.

Faaliyet kapsamında deniz hava uçakları, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları, İzmit Körfezi semalarında selamlama uçuşu yaptı.

Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI TİHA, gökyüzünden Körfez'i selamladı.